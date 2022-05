I più temerari attendono l’ultimo momento utile per prenotare le proprie vacanze estive, magari alla caccia di offerte last minute. Tuttavia non sempre si riesce a trovare quel che si desidera, correndo il rischio di doverci accontentare di quel che capita a prezzi decisamente più alti.

Dato il momento storico, però, non tutti sono disposti a spendere cifre elevate per le vacanze e, pertanto, sarebbe bene organizzarle in anticipo. Alcune ricerche, infatti, sosterrebbero che prenotando 60-90 giorni in anticipo è possibile risparmiare dal 20 al 30% sulla spesa finale.

La meta di viaggio che proporremo in seguito è l’ideale per chi vuole visitare posti meravigliosi ma a prezzi decisamente contenuti.

Una terra tutta da scoprire

Prezzi stracciati, spiagge da sogno e mare cristallino sono quello che contraddistingue la bellissima Albania. Ormai da qualche anno sta facendo molto parlare di sé e le ragioni sono più che evidenti. Cibo, spiagge, alloggi sono tutti a prezzi decisamente inferiori rispetto alla vicina Grecia a cui l’Albania non ha nulla da invidiare. È facilmente raggiungibile dall’Italia via aereo per arrivare a Tirana ma anche via mare dai porti di Bari, Ancona e Trieste arrivando a Valona. Questa è la prima meta che consigliamo, tra castelli del ‘500, Moschee e maestosi Monasteri. Oltre all’architettura storica, però, Valona vanta anche bellissime spiagge tra cui spiaggia Dhermi, e la poetica Grotta dei pirati. Tutta la baia è caratterizzata da spiagge di sabbia ed insenature che non ci faranno invidiare mete caraibiche. Valona è inoltre una buona meta anche per la vita notturna.

Spostandoci più a sud, circa 3 ore di macchina, arriviamo poi a Saranda.

Prezzi stracciati, spiagge da sogno e mare blu cobalto in questa località vicina all’Italia ideale per le vacanze 2022

Meno nota rispetto a Valona, Saranda è caratterizzata angoli di natura selvaggia e spiagge incontaminate. Particolarmente consigliato è il comprensorio delle 3 isole ma non da meno sono le spiagge di Ksamil e Pulebardha.

Infine nella zona occidentale è situata la capitale Tirana, dove con pochi euro è possibile passare un paio di giorni da Re. Il personale alberghiero nella maggior parte dei casi parla italiano e l’accoglienza sarà calda e gioviale. Da non perdere la cucina tipica, dove con circa 15 euro potremo assaggiare tantissime prelibatezze, tra cui formaggi e agnello.

