Da un Centro per l’Impiego d’Italia arriva un’offerta di lavoro piuttosto accessibile. Tra i punti di forza vi sono di sicuro i pochi requisiti necessari, la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato e la data di scadenza. Infatti, abbiamo tempo fino al 10 giugno 2022 per decidere se inviare domanda.

I dettagli sull’annuncio

L’annuncio di lavoro proviene dal Centro per l’impiego di Monterotondo, comune della città metropolitana di Roma, e riguarda un unico profilo lavorativo. Per i 20 posti di lavoro disponibili si ricercano persone nel ruolo di scaffalista. Possiamo inviare candidatura anche adesso ed avere buone possibilità di essere assunti, a patto che si abbiano i requisiti minimi necessari.

Il ruolo già parla da sé. Le risorse selezionate saranno impiegate nel settore “Servizi e supermercati” per l’allestimento e la gestione degli scaffali. Non è necessario presentare un titolo di studio specifico. Da qui viene, infatti, il punto chiave dell’accessibilità, essendo rivolta tanto a candidati con licenza media quanto a quelli con diploma ed altri titoli. Sono ritenuti indispensabili una buona conoscenza della lingua italiana, il possesso della patente di categoria B e l’essere automunito. Inoltre, i candidati devono appartenere ad una categoria con assunzione agevolata disoccupati ed essere percettori del reddito di cittadinanza.

Possiamo inviare candidatura anche con licenza media per queste 20 posizioni a tempo indeterminato

Il tipo di contratto lavorativo previsto è a tempo determinato di 6 mesi. Passati questi, il contratto potrà essere trasformato a tempo indeterminato. In sede di colloquio sarà definito se l’assunzione avverrà con formula part-time o full-time. Tutti coloro che sono interessati all’offerta possono visitare l’annuncio ufficiale pubblicato sul sito della Regione Lazio. Al suo interno troveremo tutti i dettagli sul ruolo, molti dei quali già presentati, e le istruzioni per inviare candidatura. Questa dovrà pervenire per mezzo posta elettronica all’indirizzo del referente indicato. È necessario aggiungere in allegato il Format di Autocandidatura modello P3 compilato ed un documento di riconoscimento in corso di validità.

Anche Poste Italiane ha di recente aggiornato la lista delle carriere con nuove offerte di lavoro in tutta Italia. Le possibilità sono aperte a candidati a vari livelli di carriera e per più profili. Se, poi, siamo interessati principalmente a posizioni per diplomati, Esselunga ne ha diverse disponibili.

