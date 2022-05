Le restrizioni sembrano ormai essere un brutto ricordo lasciato alle spalle e finalmente torna la voglia di viaggiare. Che sia per un romantico weekend o per una settimana di relax le mete da esplorare sono infinite. Ad esempio se fossimo in cerca di una meta dove mangiare divinamente e ammirare qualche sito storico e naturale, avevamo consigliato una tappa d’obbligo vicino Roma.

La destinazione di cui ci occuperemo in seguito, però, è tra le più ambite e suggestive che si possano trovare poco lontano dallo Stivale. Ed infatti pochi sanno che vicino all’Italia è nascosto un paradiso terrestre da visitare almeno una volta nella vita.

Terra di confine

Siamo in Spagna, in Andalusia e per l’esattezza nella Provincia di Cadice. Stiamo parlano della bellissima città di Tarifa, non nota a tutti ma che merita assolutamente di essere visitata. Tarifa è la città più a Sud della Spagna e di tutta la penisola iberica ed è un affascinante mix di culture. In questa località troveremo un mare cristallino e delle dune di sabbia finissima che diradano verso il mare.

Tarifa è famosa infatti per le sue meravigliose spiagge in cui i turisti si avventurano per praticare sport acquatici. Per gli appassionati, Tarifa è uno dei posti migliori per praticare kite surf ma anche per svolgere attività uniche. In questa località vengono spesso localizzati tour per vedere dal vivo orche, capodogli e delfini alla caccia del tonno rosso.

Vicino all’Italia è nascosto un paradiso terrestre con sabbia finissima, mare cristallino e panorami mozzafiato

Inoltre Tarifa è famosa per Playa de Bolonia, un incantevole angolo di paradiso da cui il Marocco dista 40 km in linea d’aria. Sarà un’emozione unica uscire dall’acqua ed asciugarsi potendo ammirare il profilo dell’Africa che sembrerà distante pochi passi da noi.

Ulteriore spettacolo naturale sarà ammirare il punto in cui il quieto Mar Mediterraneo e l’impetuoso Oceano Atlantico si incontrano.

Ma non finisce qui perché, oltre alle spiagge mozzafiato e a una vita notturna che non ha nulla da invidiare al resto dell’Andalusia, Tarifa è anche ricca di storia. È rinomata infatti per il sito archeologico di Baelo Claudia, uno dei più antichi esempi di urbanistica romana.

Gli aeroporti più prossimi a questa bellissima meta sono quello di Gibilterra, ad appena 28 km, Jerez de la Frontera e Malaga.

Lettura consigliata

Abbronzatura impeccabile e resistente con questi semplici alimenti