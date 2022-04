Manca ormai pochissimo all’arrivo della Pasqua e non tutti hanno già scelto cosa portare in tavola domenica.

Per fugare ogni dubbio possiamo far riferimento ad una portata che tradizionalmente viene servita nel periodo pasquale, ovvero l’agnello. In una precedente pubblicazione avevamo già svelato il segreto per cucinare coscia e spalla d’agnello tenere e succose in forno.

In alternativa la carne di agnello può anche essere fritta e, nel caso specifico, il taglio scelto è il carré, ovvero le costolette.

Tuttavia se invece del solito agnello arrosto o fritto volessimo un’alternativa deliziosa di seguito vedremo come fare un figurone cucinando il carré.

Piatto d’alta cucina

Il carré di agnello è il taglio più nobile dell’animale ed anche quello scenicamente più bello. Grazie alle ossa che svettano in altezza, questo piatto si presta a impiattamenti eleganti e raffinati infatti.

Per preparare un carré d’agnello a opera d’arte dovremo per prima cosa ripulire la parte cartilaginosa che avvolge le ossa. Questo è un passaggio piuttosto tecnico, dunque la cosa migliore sarebbe quella di farlo pulire dal macellaio.

Quando avremo un carré perfettamente pulito procederemo alla preparazione.

Nella ricetta che proporremo il sapore forte dell’agnello sarà ingentilito dalla freschezza dei frutti rossi.

Invece del solito agnello arrosto o fritto ecco come cucinare le costolette da chef stellato

Per la preparazione gli ingredienti sono:

carré di agnello;

rosmarino;

burro;

strisce di lardo;

mirtilli e lamponi;

vino rosso;

zucchero;

aglio.

Per prima cosa dovremo legare con dello spago il carré passandolo tra una costola e l’altra. Questo consentirà di mantenere una forma precisa ed elegante. Una volta legato cominceremo la tostatura della carne in padella con olio, burro, aglio e rosmarino. Tostiamo la carne per qualche minuto su entrambi i lati fin quando non sarà dorata e nel frattempo irroriamo con il fondo di cottura. Una volta scottata la carne, spostiamola in una pirofila e adagiamo sopra di essa delle strisce di lardo che aiuteranno la carne a rimanere morbida e succosa.

Mettiamo l’agnello in forno a 190° per 6 minuti per terminare la cottura e nel frattempo dedichiamoci alla salsa. Prima di infornare ricordiamo di coprire con della carta stagnola le ossa per non farle annerire.

Salsa ai frutti rossi

Sfumiamo con del vino rosso il fondo di cottura dell’agnello e aggiungiamo i frutti rossi e lo zucchero lasciando ritirare. Per addensare la salsa possiamo aggiungere della farina o dell’amido di mais. Quando l’agnello sarà pronto tagliamo le costolette, regoliamo di sale, mettiamole nel piatto e decoriamo con la salsa ai frutti rossi.

Lettura consigliata

Dimenticheremo lasagne, risotti e cannelloni perché per stupire gli invitati serve questo semplice primo piatto al forno