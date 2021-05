Chi è abituato a passare molte ore ai fornelli, lo sa bene. Ci sono alcune cose che fanno particolarmente arrabbiare quando accadono. Veri e propri contrattempi di grado di fare perdere tempo prezioso. È utile pertanto svelare alcune soluzioni per evitarli. Preziose strategie da adottare per non arrabbiarsi ai fornelli e rendersi la vita in cucina più semplice e divertente.

Quando pezzi di guscio d’uovo cadono nell’impasto

A meno di non essere il famoso chef stellato, probabilmente è una cosa che capita a tutti prima o poi. Quanto tempo si può perdere per recuperare quel pezzettino di guscio che sfugge in continuazione? La soluzione è semplice: recuperarlo con un dito bagnato.

Schizzare ovunque quando si monta la panna

Quello che in assoluto fa passare la voglia di cucinare dolci, perché poi ripulire tutto è noioso. Quando si usa lo sbattitore, stare attenti soprattutto all’inizio a non strisciare le pareti del contenitore. Rimanere bene al centro e continuare fino a che non si è montata quasi tutta la panna.

Pelare le patate bollenti

Si vuole preparare il purè e le patate da pelare sono bollenti? Metterle a pezzi dentro lo schiacciapatate con tutta la buccia, questa rimarrà nel contenitore e uscirà solo la purea.

La torta che non si stacca dalla teglia

Imburrare e infarinare le teglie lo si insegna fin da bambini. Eppure soprattutto quando si ha un’occasione speciale, la torta finisce per non essere perfetta. Alcuni pezzi rimangono attaccati ai bordi della teglia. In pochi sanno che utilizzare teglie di alluminio facilita enormemente questo compito. L’alluminio si raffredda velocemente, pertanto si può lasciare la torta sfornata al suo interno senza preoccuparsi che continui la cottura. Una volta fredda estrarla sarà un gioco da ragazzi e non rimarrà attaccato.

Fare le polpette tutte uguali

Le mamme e le nonne non ne hanno bisogno, le loro mani sono infallibili. Ma per chi è alle prime armi in cucina, spesso è una cosa che fa arrabbiare. Cominciare a fare polpette con una dimensione e finire col farle grandi il doppio. Usare il porzionatore per gelato è un’idea furba. Verranno polpette tutte uguali senza nemmeno doversi sporcare le mani. Queste sono alcune preziose strategie da adottare per non arrabbiarsi ai fornelli e rendersi la vita in cucina più semplice e divertente.