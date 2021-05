Comprare i vestiti per i propri figli non sempre si rivela essere un’impresa semplice, spesso i bambini si annoiano e facciamo fatica a renderli partecipi. Senza considerare le difficoltà a orientarci nel vasto universo dei vestiti per bambini. Il tutto si complica e raddoppia quando dobbiamo comprare per fratelli gemelli. L’esigenza di essere pratici e veloci spesso fa commettere errori anche ai genitori più esperti.

Le commesse dei negozi possono fare poco per evitare di commettere questo errore. Alle volte addirittura, per assicurarsi delle vendite, sono proprio loro a suggerirlo. Purtroppo però, può rivelarsi un passo falso nel delicato processo educativo che gli adulti sono chiamati a svolgere. Ovvero quello di fare indossare abiti identici ai fratelli gemelli. Pochi sanno che questa abitudine così diffusa, in realtà risponde ad un bisogno narcisistico dei genitori. Quello di esaltare agli occhi di tutti il prezioso dono che la natura ha fatto loro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco come evitare di commettere l’errore più comune quando si comprano i vestiti per fratelli gemelli

Coinvolgere i bambini nella scelta degli indumenti da acquistare è importante, proponendo loro due o tre opzioni valide. È fondamentale premiare ed esaltare tutte le scelte che li porteranno a differenziarsi l’uno dall’altro. In questa maniera non si farà altro che favorire il corretto sviluppo della loro individualità e nello stesso tempo consolidare il rapporto tra fratelli. Certo, perché contrariamente a quanto si possa pensare, agendo così, non avvertiranno mai l’altro come un competitor, un altro sé con cui rivaleggiare in continuazione per ottenere l’approvazione dagli adulti. Dunque, ecco come evitare di commettere l’errore più comune quando si comprano i vestiti per fratelli gemelli.

Come fare per scegliere colori e modelli diversi?

Si può giocare d’astuzia. Una volta entrati nello store si dovrà esaltare la bellezza di tutti i vestiti proposti e desiderare di poterne acquistare il più possibile, ma come si può fare? Saranno i bimbi stessi a fornire la soluzione, suggerendo di comprare per ciascuno un modello o colore diverso. Fare shopping si trasformerà in un’esperienza arricchente e divertente per tutta la famiglia.