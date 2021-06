Per tutti gli amanti della skincare, ovvero la cura della pelle, il siero è un fedele e immancabile compagno di vita. Infatti, anche se fino a pochi anni fa era ritenuto un prodotto opzionale riservato alle pelli più vecchie, oggi si sa che non è così.

Infatti, esistono moltissime categorie di sieri viso, adatti ad ogni tipo di pelle ed indispensabili per chiunque, pelli grasse, acneiche, o secche.

Prevenire le rughe si può utilizzando ogni giorno questo fantastico siero viso antietà

In particolare, il siero viso è un prodotto cosmetico composto da un’altissima concentrazione di principi attivi, per cui è potentissimo e preciso. Ciò significa che se si ha la pelle grassa e si usa un siero per pelli grasse, il risultato sarà notevole in poco tempo. Ma se si sbaglia siero, ad esempio usandone uno per pelli grasse su una pelle secca, si rischia di danneggiare la cute.

Quindi ogni siero ha una composizione specifica. Ad esempio, il siero viso antietà è composto da ingredienti che aiutano a prevenire i segni dell’invecchiamento, come le rughe. Il risultato sarà una pelle luminosa, compatta e più energica. Vediamo quindi come prepararlo in casa con una semplicissima ricetta.

Ricetta siero viso antietà

Qui il protagonista principale è l’olio di sesamo, un efficace agente antietà grazie alle proprietà antiossidanti.

Ingredienti

a) olio di rosa mosqueta: ½ cucchiaino;

b) olio di sesamo: ½ cucchiaino;

c) vitamina C: 1 goccia;

d) olio essenziale di mirra naturale: 1 goccia.

Procedimento

È molto semplice preparare questo fantastico siero viso antietà, con cui si può prevenire l’invecchiamento cutaneo e in particolare le rughe, utilizzando il siero quotidianamente.

Basterà unire gli oli di rosa e di sesamo e mescolare, per poi aggiungere la vitamina C e l’olio essenziale di mirra, continuando a mescolare. Quando si ottiene un composto omogeneo, il siero sarà pronto per essere travasato in un piccolo recipiente di vetro, possibilmente munito di contagocce.

Il siero è pronto per l’uso, e basterà applicarne qualche goccia sul viso e distenderlo su tutta la superficie delicatamente.

Per cui, integrando questo siero in una corretta skincare routine, si preverranno le rughe e si avrà una pelle giovane il più a lungo possibile.