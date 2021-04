I 4 passaggi fondamentali della skincare quotidiana e 3 consigli aggiuntivi per una pelle giovane e luminosa

Per avere una pelle bellissima, giovane e senza imperfezioni è fondamentale prendersene cura ogni giorno. Tuttavia, spesso è difficile capire da dove cominciare, quali prodotti usare ed in che ordine per ottenere risultati ottimali senza dover ricorrere a costosi trattamenti.

In realtà è molto semplice prendersi cura della propria pelle e basterà seguire i passaggi descritti nei prossimi paragrafi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Generalmente, la skincare si fa due volte al giorno, una al mattino ed una alla sera. Gli step seguiti al mattino si ripetono alla sera con qualche semplice aggiunta.

Differenze nella skincare del mattino e della sera

La principale differenza sta nel fatto che al mattino si ha poco tempo per la cura della pelle. Quindi gli step che ne richiedono di più si fanno alla sera, quando si ha il tempo per coccolarsi un po’.

Nei prossimi paragrafi spiegherò gli step per prendersi cura della propria pelle.

Gli step sono fortunatamente gli stessi per i diversi tipi di pelle: secca, grassa, sensibile e mista. Quello che cambia è il tipo di prodotto da applicare, che deve essere scelto con attenzione.

I 4 passaggi fondamentali della skincare quotidiana e i 3 consigli aggiuntivi per una pelle giovane e luminosa

Ecco quali sono i 4 step fondamentali da seguire al mattino:

a) detergente: il primo passo fondamentale è la pulizia del viso, da eseguire con un detergente specifico per la propria pelle;

b) tonico: essenziale per eliminare residui di sporco della pelle e per restringere i pori, prevenendo la comparsa di imperfezioni;

c) siero: si tratta di un concentrato di principi attivi che, a seconda delle esigenze, può idratare, illuminare, purificare la pelle o prevenire le rughe. Per altri consigli cliccare qui;

d) crema idratante: è il passaggio fondamentale della routine.

Alla sera invece, oltre ai 4 passaggi appena descritti se ne aggiungono altri che sono di vitale importanza per nutrire a fondo la pelle:

a) crema contorno occhi: serve per idratare a fondo la zona per prevenire l’invecchiamento precoce. Si applica dopo il siero;

b) maschera: da applicare dopo al tonico 2 volte alla settimana, ne esistono moltissime categorie che si adattano ad ogni esigenza, dall’idratazione profonda alla detossificazione;

c) esfoliante viso: si usa per rimuovere le cellule morte e per avere una pelle luminosa e liscia. Essendo aggressivi, è consigliato usarli non più di due volte alla settimana.

Seguendo questi 4 passaggi fondamentali della skincare quotidiana ed i 3 consigli aggiuntivi si avrà sicuramente e in poco tempo una pelle giovane e luminosa. Inoltre, già dai primi giorni la pelle sarà più riposata e splendente.