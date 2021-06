Intrattenere i bambini nelle calde giornate d’estate non è così semplice. Soprattutto per chi è ancora bloccato in città. Ma con un po’ di fantasia si può rimediare. Ecco come.

Per far divertire e rinfrescare i bambini in estate basta questo trucchetto fai-da-te

Con l’avanzare dell’estate l’entusiasmo per l’inizio delle vacanza cala. Ed ecco che sopraggiunge la noia. Trovare passatempi per intrattenere i bambini non è così semplice. Soprattutto a causa del caldo: spesso passa la voglia di andare a giocare all’aperto. E così spesso i più piccoli passano il tempo davanti alla televisione o al cellulare.

Certo, si possono fare giochi rinfrescanti con l’acqua. I classici gavettoni, o le pistole ad acqua. Ma con un po’ di creatività si può anche inventare un passatempo diverso. Il bello è che non bisogna nemmeno acquistare giocattoli nuovi.

Servono solo oggetti che quasi tutti hanno già in casa: dei palloncini e delle figurine in plastica. Per esempio degli animaletti. Grazie a questi giocattoli i bambini potranno riscoprirsi archeologi e trovare sollievo dal caldo. Infatti per far divertire e rinfrescare i bambini in estate basta questo trucchetto fai-da-te.

Piccoli archeologi per un giorno

Trasformare i bambini in piccoli archeologi per un giorno è semplicissimo. Basta procurarsi dei palloncini e dei giocattolini in plastica. Magari, per chi le ha già in casa, proprio delle figurine di dinosauri. I giocattoli vanno messi all’interno dei palloncini. Questi vanno poi riempiti d’acqua e messi in freezer.

Dopo qualche ora, quando l’acqua è completamente ghiacciata, tagliare il palloncino. Si otterrà un uovo di ghiaccio con intrappolato all’interno un piccolo dinosauro o animaletto! I bambini potranno divertirsi a liberare il “fossile”, proprio come piccoli archeologi. Per farlo si possono usare pennelli o piccoli strumenti non pericolosi. Giocando col ghiaccio si combatterà la noia e la calura estiva!

