La cucina è la nostra passione. Amiamo sbizzarrirci con nuove ricette e magari nuovi dessert.

In estate vogliamo stupire i nostri invitati con piatti unici e freschi e lasciando tutti a bocca aperta.

Nel periodo estivo proponiamo dolci al cucchiaio o freschi gelati ma non sappiamo mai come abbellirli.

Che siano un pezzo di torta o un budino vorremmo aggiungere quel tocco in più che renda tutto più speciale.

Ma come fare? Dobbiamo per forza pensare a chissà quale ricetta?

Ci stupirà scoprire che c’è un trucco tanto semplice quanto speciale che fa al caso nostro.

Come fare dolci ancora più deliziosi grazie ad un solo trucco squisito

Nell’ultimo periodo abbiamo imparato a cucinare in modo soddisfacente e ci piace davvero tanto scoprire nuove ricette.

Se sappiamo come servire antipasti e primi o secondi, non sappiamo però come rendere unici i nostri dolci.

Vorremmo far assomigliare i nostri dessert a quelli dei migliori ristoranti, ma proprio non sappiamo come fare.

In pochi sanno che per rendere unico e speciale un qualsiasi dolce basterà del caramello. Ma non pensiamo a quello acquistabile in barattoli. Potremo farlo da noi e in pochissimo tempo.

La versione più facile è sicuramente quella in cui utilizziamo solo lo zucchero. Ci basterà farlo sciogliere in un pentolino e una volta sciolto alla perfezione aggiungeremo ancora un po’ di zucchero.

A questo punto potremo versarlo sul nostro dessert e rendere tutto più gustoso.

Ecco come fare dolci ancora più deliziosi grazie ad un solo trucco squisito. Riusciremo ad abbellire qualsiasi dessert con un solo ingrediente di cucina.

E per abbellire il piatto?

Se invece vogliamo decorare il piatto su cui serviremo il nostro dolce dovremo fare il caramello all’acqua.

Il procedimento sarà quasi simile ma in questo caso dovremo versare dell’acqua sullo zucchero e lasciarla bollire.

Una volta evaporata, il caramello prenderà la giusta colorazione. A questo punto dovremo mettere la pentola a bagnomaria in acqua fredda in modo da fermare la cottura.

Con l’aiuto di un cucchiaio, andremo a versare il nostro caramello su dei fogli di carta da cucina. Ricordiamoci di creare dei disegni unici e particolari.

Una volta raffreddati saranno pronti per abbellire i nostri dolci preferiti.

In poche semplici mosse potremo dare un tocco esclusivo ai nostri dolci proprio come nei migliori ristoranti.

