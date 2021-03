Le rughe sono un inestetismo molto fastidioso e che fa disperare milioni di donne. Le rughe sono il segno del tempo sulla pelle e dunque sono anche la manifestazione del suo invecchiamento. Oggi vogliamo spiegare che prevenire le rughe è possibile utilizzando questi due semplici ingredienti. Vediamo insieme in che modo.

Miele e avena

Forse non tutti sanno che questi due alimenti possono aiutarci a mantenere una pelle giovane più a lungo. Infatti, il miele è un alimento ricco di antiossidanti, vitamine ed amminoacidi che lo rendono noto come l’antirughe naturale più potente in circolazione. L’avena, invece, ha proprietà tonificanti, purificanti ed antinfiammatorie: essa, in associazione al miele aiuta ad eliminare le rughe d’espressione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Come preparare la maschera

Per preparare la maschera a base di avena e miele è necessario ridurre in farina i fiocchi d’avena. Ne prendiamo due cucchiai e li mettiamo in una ciotola. Ad essa aggiungiamo un cucchiaio abbondante di miele: cerchiamo un miele delicato come può essere il miele di acacia o il miele millefiori. Mescoliamo il tutto fino ad ottenere un composto cremoso, ma non troppo liquido. Dopo aver lavato ed asciugato bene il viso, applichiamo questa maschera lasciandola in posa per circa 30 minuti. Trascorso il tempo di posa, possiamo rimuovere la maschera utilizzando un panno morbido e pulito e l’acqua tiepida.

Consigli

Questa maschera, applicata almeno una volta al giorno, previene la formazione delle rughe sul viso. Prevenire le rughe è possibile utilizzando questi due semplici ingredienti che sono totalmente naturali. In questo modo, possiamo risparmiare molti soldi creando una maschera per il viso fai-da-te e non saremo più costretti ad acquistare costosissime creme anti-rughe. Quel che importa, per ottenere risultati a lungo termine, è la costanza: otterremo degli effetti soddisfacenti solo se saremo costanti in questa pratica. È importante però anche la scelta degli ingredienti: dobbiamo scegliere prodotti possibilmente naturali, biologici, ma soprattutto di qualità. Ricordiamo sempre che il viso è una zona delicata che va trattata con attenzione e rispetto.

Approfondimento

Preparare una maschera antirughe in casa non è mai stato così facile e veloce