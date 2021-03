Per quanto si consideri l’estate come ancora lontana, a pensarci bene non è proprio così. A dire il vero infatti tra poco più di tre mesi sarà possibile concedersi una bella giornata sotto l’ombrellone. Per questo pensare di cominciare a lavorare sulla propria forma fisica già da questi giorni non è da considerarsi come una cattiva idea, anzi. Certamente in base al risultato che si vuole ottenere i tempi per raggiungerlo cambieranno. Ciononostante una regola sembra essere comune e vincente per tutti, ovvero che prima ci si mette in gioco e più probabilità di aver successo si avranno.

Resistere agli impulsi

Per ottenere ottimi risultati sono due i fronti su cui dobbiamo lavorare, l’allenamento e la tavola. Difatti solamente facendo andare a braccetto questi due ambiti riusciremo nei nostri obbiettivi. Allenarsi molto per poi non controllarsi con il cibo ci impedirà di migliorare, così come mangiare poco senza muoversi. Nel caso del cibo, quello che dobbiamo fare oltre a seguire una dieta alimentare sana è cercare di resistere agli impulsi, soprattutto quelli che ci costerebbero più di altri. Ma vediamo di capire meglio. Infatti ecco come allontanare via la voglia di dolci e snack con questo alimento sano.

Il segreto è nelle mandorle

Prendiamo peso quando il nostro corpo assume più calorie di quelle che brucia. È dunque facile dedurre come alimenti estremamente calorici e pieni di zuccheri avranno molta più probabilità di farci ingrassare. Snack e dolci sono la prima cosa che solitamente si vieta nelle diete o per lo meno si delimita al così detto cheat meal, ovvero lo sgarro. Per molti però non è facile resistere alla tentazione di mangiare un dolcetto, un cornetto o una merendina. Per tutte queste persone esiste una tecnica molto interessante da poter provare, ed ecco di cosa si tratta. Dunque vediamo come allontanare via la voglia di dolci e snack con questo alimento sano.

In pochi ne sono a conoscenza ma le mandorle, e la frutta secca in generale, possono essere un ottimo aiuto per evitare di lasciarsi andare ad abbuffate di dolci. Le mandorle infatti, grazie anche alle molte fibre che contengono, non solo regolarizzano le quantità di zucchero nel nostro corpo ma decelerano di molto la digestione. Inoltre, da non sottovalutare, forniscono per lunghi periodi uno stato di sazietà. Tutte e tre messe insieme queste azioni ci aiuteranno a desistere dall’assumere zuccheri aggiunti e inutili al nostro corpo. Certo, senza un minimo di forza di volontà non andremo da nessuna parte. Ma decidere di optare per della frutta secca quando ci viene quell’insormontabile voglia di dolci, potrebbe essere una soluzione. Tentar non nuoce. Ecco dunque come allontanare via la voglia di dolci e snack con questo alimento sano.