È incredibile come mangiare la pasta in questo modo ci permetterà di non prendere nemmeno un grammo di grasso!

Chi dice che per dimagrire bisogna eliminare la pasta? Nulla di più sbagliato. Per dimagrire e mantenere un peso forma nel tempo è assolutamente vietato eliminare i carboidrati dalla propria dieta.

Tuttavia nel seguire un regime alimentare corretto, bisogna tener presente che rientrano nella categoria dei carboidrati anche alimenti quali la frutta. Quindi è importante mangiare un po’ di tutto, ma non eccedere nel consumo di alimenti energetici.

La pasta è da sempre stata demonizzata nei regimi alimentari ipocalorici. Tuttavia questo è ormai un mito da sfatare. Il consumo di questo alimento non ha nulla a che vedere con l’aumento di grasso corporeo. O meglio, introdurla nelle giuste quantità non apporterà nessun problema di peso.

Ecco i segreti per consumare la pasta.

La pasta si può mangiare senza limite di orario. Non è vero che la sera la pasta fa ingrassare, il suo valore energetico non cambia in base all’orario.

Non appesantire la pasta con condimenti eccessivi e pesanti. Ma preferire sempre un condimento a base di verdure, legumi e qualche proteina. Una valida alternativa è la creazione di un piatto unico.

La pasta va consumata al dente e possibilmente fredda, così da ridurne l’impatto glicemico.

Consumare la giusta quantità di pasta, non eccedere nelle porzioni. 70 g di pasta con verdure è più che sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico.

Meglio consumare la pasta integrale, perché meno lavorata e quindi ricca di nutrienti e fibre. Le paste fresche sono più energetiche di quelle secche, per tanto è meglio ridurne il consumo o limitarlo ad una volta alla settimana.

Suggerimenti per la creazione di un piatto unico

Un esempio di piatto unico sono le orecchiette con ragù di pollo e verdure. Un piatto ricco di nutrienti, saziante e adatto alla dieta.

Per una versione di piatto unico vegano e vegetariano invece proponiamo delle trofie ai funghi trifolati. Un piatto completo di tutti i nutrienti necessari, facile e veloce da preparare.

È incredibile come mangiare la pasta in questo modo ci permetterà di non prendere nemmeno un grammo di grasso!

