Gli anni passano per tutti, invecchiare è inevitabile. È il naturale processo della vita.

Ci troviamo, di conseguenza, ad affrontare la comparsa di rughe e macchie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Preparare delle maschere antietà è utile nel prevenirne la comparsa. Proprio perché queste intervengono, appunto, sulla causa che le scatena.

Infatti preparare una maschera antirughe in casa non è mai stato così facile e veloce.

Come abbiamo anticipato elencheremo qualche ricetta da cui si può prendere spunto con ingredienti che sono facilmente reperibili.

Preparare una maschera antirughe in casa non è mai stato così facile e veloce

Per iniziare prendiamo ingredienti che abbiamo solitamente già in casa. Come carote, yogurt e limone.

Laviamo tre carote, peliamole e mettiamole in un frullatore (è più semplice se le tagliamo a pezzi).

Dato il via, poco per volta si formerà una crema omogenea.

Infine, aggiungiamo tre cucchiai di yogurt (al naturale) e il succo di mezzo limone.

In questo modo la crema diventerà ancora più densa e avremo creato la nostra maschera.

Applichiamola sulla pelle del viso: sarà fondamentale massaggiarla per circa venti minuti.

Dopodiché rimuoviamola con dell’acqua tiepida.

Si può applicarla quando preferiamo, che sia pomeriggio o sera.

Ricordiamo che è fondamentale la costanza per vedere dei miglioramenti tangibili.

Non basta applicarla una volta a settimana. Ma almeno due o tre volte per ottenere i risultati sperati.

Una preparazione alternativa

Vediamo, in alternativa, un’altra preparazione.

In questo caso serviranno un cucchiaino di olio extravergine d’oliva, un cucchiaino di miele ed un uovo.

Iniziamo la preparazione unendo i nostri tre ingredienti e mescoliamo fino a che otterremo un composto omogeneo.

Applichiamo, quindi, la nostra maschera sul viso e lasciamola agire per circa quindici minuti.

Infine, risciacquiamo con dell’acqua tiepida.

La maschera all’avocado

Per concludere ne proponiamo una terza, questa volta con l’avocado.

Uniamo tre cucchiai di olio alla polpa di mezzo avocado. Ë importante che il frutto sia molto maturo.

Schiacciamo il tutto con una forchetta ed amalgamiamo finché otterremo un composto senza alcun grumo.

A questo punto, applichiamo la maschera sul viso massaggiando dolcemente. E attendiamo dieci minuti prima di risciacquare con acqua tiepida.

Come avevamo già detto precedentemente preparare una maschera antirughe in casa non è mai stato così facile e veloce, iniziamo a prepararne una?