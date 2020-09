Eccoli i mesi dell’uva: settembre e ottobre, dedicati alla vendemmia dei vigneti italiani, tra i più quotati al mondo. Anche se decisamente in sofferenza, in questo maledetto 2020. Le cantine vitivinicole del belpaese si sono trovate prime con le scorte al massimo per le mancate vendite e, adesso in ginocchio per il maltempo. Ma questo è anche il periodo migliore per approfittare dell’uva, bianca e rossa, da tavola, che non deve mancare nella nostra alimentazione. E, attenzione, cari Lettori di Pdb, perché potrete prevenire le rughe con l’alimento della stagione, l’uva.

Le antocianine, queste sostanze benedette

Gli antociani, o antocianine, sono delle sostanze che appartengono alla famiglia dei flavonoidi. Li troviamo spesso nei nostri articoli, citati per la loro importanza salutare. Il loro nome particolare deriva dal greco e significa “fiore blu”, presentandosi infatti come dei componenti colorati. Sono loro a donare quei colori rosso, arancio e blu a frutta e verdura che ne sono ricche. La loro importanza non è solo riconosciuta per la rigenerazione delle cellule della pelle, ma anche per la prevenzione delle malattie cardiache!

L’uva combatte lo stress ossidativo

Prevenire le rughe con l’alimento della stagione, l’uva, ma anche con i frutti di bosco, il mais nero, la rucola, le melanzane e il cavolo si può e i nostri Esperti vi spiegano il perché. Lo stress ossidativo, così chiamato in termine medico, altro non è che il processo di invecchiamento naturale delle cellule e dei tessuti. Ovviamente in questo processo è coinvolta anche la pelle del viso, elemento del corpo tra i più esposti all’invecchiamento e agli attacchi esterni. L’alimentazione diventa quindi una componente fondamentale della prevenzione e della cura della pelle, unendosi ai prodotti di cosmetica. Ecco perché l’uva e gli alimenti ricchi di antocianine svolgono un ruolo fondamentale nel ritardare il nostro invecchiamento precoce. Il potere antiossidante di questi flavonoidi è riconosciuto ufficialmente dalla medicina anche nella prevenzione dei tumori, soprattutto quelli della pelle. Anche nella pittura, negli splendidi vasi di frutta che rappresentano ricchezza e policromia, a farla da padrona due dei frutti più benefici: uva e mela.

