L’estate non è finita, anzi. Anche se settembre porta delle notevoli differenze climatiche nel nostro paese. Al sud infatti continuano sole e caldo, al nord cominciano ad affacciarsi piogge e abbassamenti repentini delle temperature. Ecco, che, in ogni caso, giunge l’ora dei cambi di armadio e del turn over delle scarpiere. Sandali, ciabatte, sabot, infradito e via dicendo sono pronti ad andare in letargo fino alla prossima stagione, per cedere il passo a scarpe più coperte e pesanti. Ma, logicamente, come per gli abiti, prima di archiviarli, dobbiamo disinfettarli, a maggior ragione in questo periodo di coronavirus. I nostri Esperti vi suggeriscono bicarbonato e limone per pulire i sandali prima di riporli nella scarpiera.

Il sughero dei calzari

La superficie della scarpa aperta che maggiormente abbisogna di igienizzazione e pulizia è il sughero su cui poggia poi il nostro piede. E qui agiscono il sudore, la polvere, lo sporco, immagazzinando milioni di germi e batteri. Bicarbonato e limone per pulire i sandali prima di riporli nella scarpiera saranno la nostra salvezza. Come fare dunque per pulire bene sandali e via dicendo? Con questo procedimento della nostra Redazione:

a)cospargere la superficie col bicarbonato;

b)versare sopra del succo di limone, creando una sorta di impasto;

c)lasciar riposare per almeno un’ora;

d)risciacquare con acqua calda;

e)spalmare un po’ di olio di oliva sul sughero per permettere di mantenersi morbido fino all’anno successivo.

Non solo il sughero, ma anche il legno

Se siete propensi a usare il limone anche per la pulizia di un altro oggetto di casa, allora seguiteci. Gli amanti della cucina sanno quanto sia difficile eliminare gli odori dai taglieri, soprattutto dopo aver affettato la carne. Prendete allora mezzo limone, possibilmente succoso, impugnate la metà e fate sul tagliere il movimento che fareste per fare una spremuta. Scaricate tutta la polpa, fate agire e poi sciacquate in acqua. Per evitare che si formi la muffa, esponete all’aria e al sole il tagliere in modo che si asciughi in fretta.

