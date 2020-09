Avete causato un incidente stradale e toccherà alla vostra compagnia assicurativa risarcire i danni. Vi state domandando quale sarà l’aumento che vi verrà richiesto in ragione del sinistro che avete causato. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa vi spiegano come funziona in questi casi. Ecco di quanto aumenta l’assicurazione in caso di incidente.

Come funziona il risarcimento dei danni

Un incidente stradale può essere più o meno grave e comportare oneri di risarcimento di varia entità. Non sempre la scelta di coinvolgere la propria assicurazione nel risarcimento si rivela conveniente. Ciò è vero in particolare quando l’entità del sinistro è piuttosto lieve. In questi casi, si potrebbe scegliere di risarcire direttamente di tasca propria, ad esempio se si tratta di un lieve danno alla carrozzeria. In altri casi, invece, si pone l’obbligo di coinvolgere la propria compagnia assicurativa. A questa opzione seguiranno, con ogni probabilità, due variazioni per l’assicurato: un aumento della polizza e la retrocessione di classe di merito. Come si traducono queste variazioni?

Cosa accade ad assicurazione e classe di merito quando si verifica un incidente

Per quanto riguarda la classe di merito, questa sappiamo che è un parametro che le compagnie utilizzano per misurare l’affidabilità di un automobilista. In base alla classe di merito di appartenenza varia il costo della polizza assicurativa. Inoltre, se si commettono degli incidenti, è possibile che la compagnia scelga di farvi scalare di classe di merito. Questo perché il sinistro fa diminuire quell’affidabilità dell’automobilista a cui abbiamo accennato.

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda i costi assicurativi. Ecco di quanto aumenta l’assicurazione in caso di incidente. Oltre al pagamento dei danni, infatti, l’automobilista paga uno scotto sul saldo della polizza assicurativa. Tale aumento varia in relazione alla gravità del danno e, in particolare, in ragione della classe di merito in cui si arretra. Inoltre, un altro fattore che incide sull’aumento è l’età dell’automobilista. Ad esempio, un neopatentato subisce delle condizioni piuttosto sfavorevoli se commette un sinistro.

In linea generale, l’aumento risente di questi fattori. Per avere una stima precisa, è bene rivolgersi alla propria compagnia. Infatti, l’aumento può variare anche in base alla polizza che il contraente aveva stipulato. Ecco di quanto aumenta l’assicurazione in caso di incidente.