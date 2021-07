È arrivato il momento di mettersi in cucina e creare qualcosa di delizioso e sano. Come abbiamo spesso visto qui sulle nostre colonne il cibo è fondamentale per il nostro organismo, ma vediamo un pochino come possiamo cucinarlo. Quindi preveniamo pressione alta e allunghiamo la vita con questo delizioso antipasto a base di fichi e gorgonzola.

Infatti si sa che i fichi freschi sono fantastici per le pressione alta. Mentre invece il gorgonzola secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature allunga la vita. Ovviamente non bisogna eccedere con il consumo dei formaggi, bisogna mangiarli in modo corretto e responsabile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Preveniamo pressione alta e allunghiamo la vita con questo delizioso antipasto

Vediamo allora come preparare questo delizioso antipasto perfetto per tutta la famiglia e che fa pure bene. Ovviamente gli ingredienti principali saranno i fichi e il gorgonzola. Accediamo il forno a 180 gradi, puliamo i fichi e incidiamoli a croce con un coltellino.

Tagliamo un po’ di gorgonzola e inseriamolo all’interno dei fichi. Ora aggiungiamo un po’ di sale, pepe e olio. Ognuno può scegliere quanto ne vuole. Ora prendiamo il miele e mettiamo un goccia di prodotto su ogni fico. Sappiamo bene che il miele sta veramente bene con i fichi e il formaggio.

Prendiamo poi il rosmarino che abbiamo sul davanzale della finestra, lo laviamo per bene e lo mettiamo sopra i fichi. Quindi posizioniamo due fette di prosciutto attorno al frutto.

Mettiamo i nostri fichi in una teglia, mettiamo in forno e aspettiamo circa 10 minuti. Il nostro antipasto sarà pronto quando il formaggio sarà ben sciolto. A questo punto il piatto è pronto per essere servito. Ed ecco che abbiamo preparato un originale e salutare antipasto in pochi minuti, perfetto da offrire ai nostri ospiti.

Approfondimento

Preveniamo il cancro al colon e abbassiamo la glicemia con questi cibi di tutti i giorni.