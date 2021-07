Negli ultimi anni è tornato in voga l’hobby della coltivazione dell’orto. In tanti si sono stancati dei prodotti confezionati del supermercato, che spesso hanno tutti lo stesso sapore e in tavola danno poca soddisfazione. Per questo, chi ha la possibilità di farlo, utilizza una parte del proprio giardino per coltivare la propria verdura e la propria frutta. Molte persone, tuttavia, non essendo abituate a questo tipo di attività, commettono errori grossolani, che vanificano la loro fatica lasciando un senso di frustrazione.

Per avere un orto perfetto bisogna fare attenzione a non commettere questo errore

Uno strumento molto utile per la coltivazione della verdura è la rete antigrandine. Questa protegge l’orto in modo che le precipitazioni non danneggino ciò che è si è seminato e sta crescendo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Poiché gli uccelli, come i merli e le cornacchie sono attirati dall’orto perché vogliono rubare i semi o le piantine appena spuntate, tanti pensano sia corretto mettere la rete antigrandine non solo come copertura, ma anche ai lati. Così facendo impediscono l’accesso a questi animali.

Tuttavia, per avere un orto perfetto bisogna fare attenzione a non commettere questo errore. Chiudere l’orto anche sui lati con la rete antigrandine impedisce infatti l’accesso a quegli insetti, come le api, che si occupano dell’impollinazione. Questa permette a piante come quelle di zucchine di riprodursi, poiché gli insetti portano il seme da un fiore all’altro in modo che in seguito nasca ciò che è stato seminato.

Altri metodi per tenere lontani gli uccelli

Per tenere lontani gli uccelli bisognerà allora ricorrere ad altri metodi: per esempio, tanti usano gli spaventapasseri, rigorosamente vestiti di colori sgargianti, oppure dei dispositivi che emettono suoni fastidiosi per i volatili quando si avvicinano.

Il consiglio è sempre quello di fare tutto il possibile per preservare la biodiversità, comportandosi in modo rispettoso per l’ambiente e chi lo abita.