Disponibile in questi giorni un nuovo aggiornamento per iPhone che porta tante interessanti novità. Alcune di queste sono particolarmente importanti: supporto per alcuni nuovi dispositivi, nuove impostazioni e soprattutto un intervento diretto sul problema del cosiddetto battery drain. Molti utenti si sono infatti lamentati che con iOS 14.6 e iOS 14.5 le prestazioni della batteria del proprio melafonino fossero drasticamente diminuite.

Ebbene, con l’ultima versione di iOS – la 14.7 – Apple ha deciso di affrontare di peso anche questo grave fatto. Ecco come risolvere questo pericoloso problema alla batteria dell’iPhone con l’ultimo importante aggiornamento, salvando le funzionalità dello smartphone e la sua longevità.

Tante nuove funzioni

La prima novità introdotta è una nuova opzione che permette, sia su iPhone che su iPad, di attivare dei timer tramite l’applicazione Home. Questo vuol dire che si possono gestire gli scenari di casa e tutta una serie di funzionalità intelligenti attraverso gli Home Pod in base ai propri tempi di utilizzo.

La seconda novità è la piena compatibilità con il nuovissimo Magsafe battery pack. Per chi non sapesse di cosa si sta parlando, si tratta di un power bank magnetico che Apple ha recentemente messo in vendita. Questo aggiornamento consente di utilizzarlo con i dispositivi compatibili in maniera completa e senza problemi. Si tratta di un dispositivo comodissimo che, grazie alla tecnologia magnetica, ricarica il proprio iPhone senza fili senza rinunciare all’estetica a cui ormai l’azienda di Cupertino ha abituato tutti.

Ecco come risolvere questo pericoloso problema alla batteria dell’iPhone con l’ultimo importante aggiornamento

Ancora un’altra importante novità per il widget e l’app Meteo, che ora può visualizzare la qualità dell’aria della zona in cui ci si trova. Utilissimo per chi ha problemi di asma, ad esempio, o ha bisogno di tenere sotto controllo i livelli di inquinamento. Rinnovata anche l’applicazione Podcast, con l’aggiunta della nuova libreria. Sono state inserite anche una serie di correzioni a bug minori, come ormai da tradizione per ogni aggiornamento.

Ma la cosa più importante è la nuova ottimizzazione della batteria, che risolve il grave problema del drain testato dagli utenti di iOS 14.5 e 14.6 nelle scorse settimane. Il nuovo sistema impedisce che il cellulare si scarichi velocemente in modo inaspettato. L’iPhone non avrà comunque prestazioni incredibili come in precedenti versioni del sistema, ma ne gioverà sicuramente.