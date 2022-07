Anche quest’estate ci si interroga su quali siano le tendenze della stagione. Si parla spesso di abiti e calzature, senza pensare che a fare la differenza c’è anche il colore. Già, perché la giusta tonalità è in grado di risaltare ogni tipo di vestito e donargli una punta di charme.

La primavera scorsa ci ha regalato una tonalità da sfoggiare su completi e tailleur che potrebbe tranquillamente riproporsi per il prossimo anno. Quest’estate, invece, faremo la corsa agli acquisti, magari approfittando dei saldi, per accaparrarci un abito del colore più in voga del momento.

Il beige domina le passerelle

Se vogliamo mostrare un outfit raffinato e stiloso, almeno per i prossimi mesi dovremmo scommettere sul beige. Questo colore farà la moda dell’estate 2022 e molti stilisti ci stanno già puntando apertamente. Miu Miu lo ha esibito in un tubino lungo con motivi floreali. Jacquemus ha osato accostarlo a un abito trasparente con dettagli cut out.

Elegantissimo, poi, il tubino con capospalla in allegato con cui Max Mara vuole dare spettacolo in strada. Estremamente minimalista, infine, è la scelta dell’abito a balze di Alberta Ferretti, o l’accattivante slip dress di Jason Wu. E non scordiamoci nemmeno di dare un’occhiata alle proposte sempre intriganti che ci riserva Fendi.

Questo colore farà la moda dell’estate 2022 perché elegante e perfetto su ogni abito e non è fucsia o verde

Anche se l’estate predilige colori accesi come fucsia o verde, questa volta il beige sembrerebbe avere lo stesso impatto sul look. Ci sono tanti modi per abbinarlo e restare sempre sul pezzo in termini di outfit.

Se non vogliamo rinunciare alle nostre tonalità preferite, potremmo comunque accostarlo a dei colori accesi. Questa soluzione servirà a smorzare la vivacità di alcune tinte e dare equilibrio al tutto. Proviamolo con rosso, giallo o verde smeraldo. Le più estrose lo ameranno in combinazione con un vivacissimo rosa fluo.

Volendo, potremmo puntare anche su un abbigliamento totalmente in tinta beige. In questo caso scegliamo abiti della stessa sfumatura, senza spezzare. Per un pizzico di originalità in più potremmo abbinare tessuti diversi. Proviamo a combinare il cotone con lo chiffon o il lino con la seta, e non resteremo delusi.

Lettura consigliata

Altro che pareo e caftano, sopra il costume va di moda questo capo amatissimo per un look da spiaggia raffinato