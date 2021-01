Dopo le mille delizie dolci delle festività natalizie è la volta di darsi da fare con le golosità del carnevale. La prova costume può anche aspettare. In fin dei conti la stagione estiva è ancora ben lontana. Allora, a proposito di specialità tipiche della festa delle maschere, concentriamoci sulle castagnole. Prepariamoci per il carnevale con le castagnole alla crema di caffè per un martedì grasso all’insegna del gusto. Vediamo la ricetta per preparare tra i 25 e i 30 pezzi. La nostra preparazione è adatta per grandi e per piccini, dunque non sono previste aggiunte a base alcolica.

Gli ingredienti

Ecco l’elenco di ciò che ci occorre:

a) 250 grammi di farina 00;

b) 50 grammi di burro;

c) 50 grammi di zucchero;

d) caffè in polvere, quanto basta;

e) 6 grammi di lievito per dolci;

f) un uovo;

g) latte, quanto basta;

h) 150 grammi di mascarpone;

i) una moka di caffè;

l) 50 grammi di zucchero a velo;

m) olio di semi, quanto basta.

Prepariamoci per il Carnevale con le castagnole alla crema di caffè: ecco come

Vediamo per prima cosa come realizzare l’impasto.

Versiamo la farina setacciata e il lievito in un recipiente di medie dimensioni. Aggiungiamo, poi, un uovo e il burro, amalgamando gli ingredienti e unendo anche il caffè in polvere. Aggiungiamo, infine, lo zucchero e una quantità limitata di latte per rendere più morbido l’impasto.

A questo punto, realizziamo un panetto, dal quale ricaviamo delle fettucce di pasta. Le tagliamo in pezzi e le friggiamo in abbondante olio di semi. In seguito, le facciamo asciugare sulla carta da cucina.

La fase successiva prevede la preparazione del ripieno di crema al caffè. Dunque, usiamo una frusta per mescolare il mascarpone con il caffè caldo e lo zucchero. Prendiamo, poi, una sac à poche e vi mettiamo dentro il contenuto.

Con lo strumento per eccellenza dei pasticcieri pratichiamo dei piccoli fori nelle castagnole per inserirvi il ripieno alla crema di caffè. Infine, spolverizziamo i tipici dolci carnevaleschi con dello zucchero a velo.

Approfondimento

