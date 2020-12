Oggi parliamo di uno degli abbinamenti dolciari più riusciti della storia della pasticceria: nutella e cocco. Più concretamente, parliamo delle palline di nutella e cocco.

Facili da preparare e sublimi da gustare, queste delizie lasceranno tutti i commensali estasiati. Approfittiamo delle feste per prepararle, ma soprattutto per mangiarle. Senza troppi rimorsi. Con qualche corsetta dopo le feste ci rimetteremo in sesto. Allora, bando alle ciance e vediamo insieme la ricetta.

Palline di nutella e cocco facili da preparare e sublimi da gustare: ecco cosa ci serve

a) 500 grammi di biscotti da latte;

b) 150 grammi di nutella;

c) 100 grammi di farina di cocco;

d) 150 grammi di burro;

e) latte, quanto basta.

Su le maniche

Iniziamo la preparazione, partendo dai biscotti. Li tritiamo con un mixer o con l’ausilio di un batticarne. L’importante è che si sbriciolino per bene. Deve venire fuori una polvere di biscotti.

A questo punto uniamo il burro. È importante che questo ingrediente sia molto morbido. Possiamo metterlo nel forno a microonde per qualche secondo. In alternativa lo lasciamo fuori dal frigorifero per almeno un’ora. Dunque, mischiamo bene il burro e i biscotti.

Ora aggiungiamo la nutella e una parte consistente della farina di cocco. Anche la nutella deve risultare abbastanza agevole da lavorare. Consigliamo, quindi, di metterla qualche minuto a bagnomaria in modo tale che si ammorbidisca.

Impastiamo il nostro composto fin quando sarà sufficientemente malleabile. Se risulta ancora troppo solido, aggiungiamo del latte. Impastiamo di nuovo e ricopriamo con la pellicola trasparente. Quindi mettiamo il preparato per le palline in frigo per un’oretta.

Riprendiamo il composto e lo ammorbidiamo ulteriormente con altro latte. A questo punto, possiamo ricavare le palline di nutella. Ogni pallina la passiamo nella farina di cocco e la disponiamo su di un vassoio. Finalmente il nostro dolce è pronto. Teniamo le palline in frigorifero per un’altra ora. Dopodiché possiamo gustare le nostre fatiche.

Ecco, dunque, come ottenere delle palline di nutella e cocco facili da preparare e sublimi da gustare.

Consiglio

Per accompagnare questi dolci sfiziosi consigliamo di sorseggiare un delicato liquore al caffè.