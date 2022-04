I wurstel sono gli insaccati che tipicamente si adoperano come farcitura del cibo da street food, quello goloso e stuzzicante, da consumare per strada ma sempre con moderazione. Siamo abituati a notare un wurstel dentro un hot dog, il tipico panino allungato tanto goloso quanto irresistibile, oppure come accompagnamento alle patatine fritte, nei piatti di carne. Se cerchiamo però un modo diverso di cucinare un wurstel, una ricetta non consueta, niente vieta di rivolgerci a quelle tradizioni diverse dalla nostra. L’hot dog già di per sé è arrivato sulle nostre tavole direttamente dagli USA e, sempre da questa Nazione, ci perviene un altro modo di cucinare i wurstel.

Si tratta dei corn dog, dei particolari insaccati fritti in pastella che si gustano infilzati su un lungo stecchino di legno. Non il solito wurstel si prepara grazie alla ricetta dei corn dog. Se volete provare a cimentarvi con questa preparazione, ecco la lista degli ingredienti:

4 wurstel grandi;

50 g di farina 00;

100 g di farina di mais;

1 uovo;

200 ml di latte;

1 cucchiaino di zucchero;

paprika q.b;

sale q.b;

olio di semi q.b.

Non il solito wurstel si prepara con questa ricetta a stelle e strisce che restituisce un gusto incredibile

Per dare forma ai corn dog, prepariamo per prima cosa la pastella utile all’impanatura versando le due farine in una ciotola. Aggiungiamo un pizzico di sale, uno di paprika e un cucchiaino di zucchero. Amalgamiamo gli ingredienti con l’aiuto di una frusta e versiamo il latte nel composto. Rompiamo l’uovo, aggiungiamolo al tutto e mescoliamo per bene la pastella con un cucchiaio, per evitare la formazione di grumi. Versiamo la sostanza in un recipiente e teniamo da parte.

Prendiamo i wurstel, tagliamo ciascuno a metà con un coltello e infilziamo ogni pezzo con uno stecchino di legno a punta. Passiamo ogni wurstel in un piatto fondo riempito di farina bianca, quindi nella pastella. Cuociamo ogni corn dog in una padella colma di olio di semi per almeno 4 minuti, dorando bene ogni lato. Posizioniamo ogni manicaretto su un piatto ricoperto di carta assorbente, per eliminare l’olio in eccesso, e serviamo i corn dog accompagnati da piccole ciotole riempite con salse stuzzicanti, come la maionese o il ketchup.

Lettura consigliata

Davvero incredibili queste polpette di pane, semplici da preparare in meno di 5 minuti