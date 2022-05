Molte persone, quando caricano la lavatrice, mettono il bucato nel cestello e poi aggiungono una quantità più o meno casuale di detersivo nella vaschetta.

Capita spesso, infatti, di andare a occhio nella misurazione del detersivo. C’è chi riempie a metà o poco più il tappo delle confezioni dei detersivi e poi c’è addirittura chi versa il tutto direttamente nella vaschetta.

Non tutti lo sanno, ma questo gesto apparentemente banale, in realtà è un grande errore. Potrebbe, infatti, rovinare il nostro bucato, oltre che la lavatrice stessa.

Molte persone, per questo stesso motivo, rovinano anche la propria lavastoviglie. A tal proposito, ecco quale detersivo scegliere tra quello in polvere, liquido o in pastiglie.

Una delle conseguenze più comuni

Troppo detersivo in lavatrice, invece, potrebbe non riuscire a sciogliersi, rimanendo bloccato sui tessuti. Queste creerebbe macchie, che rovinerebbero i vestiti.

Per non parlare dei residui di detersivo nella vaschetta, che sarebbero tra i primi principali della puzza della lavatrice. L’elettrodomestico, infatti, puzza perché non laviamo mai questa sua parte nascosta.

Vediamo, quindi, quanto detersivo dovremo mettere in lavatrice, e qual è lo scomparto più giusto in cui inserirlo, per un lavaggio perfetto.

Abbiamo sempre sbagliato ma vediamo quanto detersivo bisogna mettere in lavatrice per un bucato fresco e profumato, sfruttando vaschetta e dosatore

La quantità giusta di detersivo da utilizzare dipende da più fattori, come il grado di sporco dei vestiti e la durezza dell’acqua.

In generale, è sempre meglio mettere un po’ di detersivo in meno, che in più. Nello specifico, però, per 4,5 kg di bucato, dovrebbero bastare 50 ml di prodotto liquido, soprattutto se si dovrà trattare sporco normale.

Se i capi saranno molto sporchi, invece, dovremo utilizzare 80 ml di detersivo. Queste dosi andranno aumentate di 15 o 20 ml in caso di acqua molto dura.

In molte confezioni, la misura di 80 ml corrisponde al coperchio intero. Molti di noi sono abituati a riempirlo sempre fino all’orlo, esagerando e mettendo più detersivo del necessario. Abbiamo sempre sbagliato ma ecco quanto detersivo serve.

Il detersivo più comodo in assoluto

Bisogna ammettere, però, che il detersivo più comodo e pratico in assoluto sia quello in pastiglie. Essendo già dosato, eviteremo di dover misurare il quantitativo di detersivo e potremo liberarci di questo pensiero.

Queste sono indicazioni generali. Prima di avviare un lavaggio, è sempre bene seguire le indicazioni sulla confezione del detersivo.

Ricordiamo, inoltre, che il miglior detersivo in assoluto per i nostri capi è il sole. Sarà questo il nostro vero asso nella manica, soprattutto se il nostro obiettivo sarà sbiancare o eliminare macchie da capi chiari.

Ecco qual è il posto giusto per il detersivo

Anche su questo punto domina un po’ di confusione. In realtà, è molto semplice capire dove mettere i diversi detersivi.

Il detersivo normale andrà nello scomparto della vaschetta contrassegnata dal simbolo “II”. Quello per il prelavaggio andrà nello scomparto “I”, mentre l’ammorbidente andrà nella parte con il simbolo del fiore.

