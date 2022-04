A volte capita di voler organizzare un pranzo della domenica eccezionale, con l’intenzione di portare in tavola qualcosa di speciale. Quando vogliamo stupire gli ospiti, dobbiamo incominciare dall’antipasto, offrendo loro qualcosa che suscita clamore. E per fare ciò, possiamo adoperare nella nostra ricetta quelle che sono le eccellenze italiane, i migliori prodotti made in Italy con ingredienti certificati e riconosciuti. E possiamo lavorarli in maniera davvero unica e in poco tempo.

Si prepara subito questo tortino di asparagi con le uova, arricchito dalla qualità unica al Mondo del Parmigiano Reggiano DOP, il formaggio a pasta dura prodotto in Emilia Romagna. La denominazione d’origine protetta tutela l’alimento, le cui caratteristiche qualitative dipendono da una produzione strettamente legata al territorio. Nella ricetta qui proposta, il parmigiano si fonde con la panna, per dare vita a una crema gustosa e raffinata.

Per preparare dunque questo antipasto dal sapore inconfondibile, con asparagi, uova e l’eccellenza dal Parmigiano Reggiano DOP, possiamo utilizzare questa lista di ingredienti:

350 g di asparagi;

5 uova;

150 g di Parmigiano Reggiano DOP;

150 ml di panna fresca;

sale q.b;

pepe nero q.b;

olio extravergine di oliva q.b.

Si prepara subito questo tortino di asparagi e uova che tra i suoi ingredienti ha un’eccellenza italiana

Iniziamo pulendo gli asparagi e prestando molta attenzione a non sfaldare le loro punte. Cuociamoli in una padella con poca acqua per un paio di minuti. Quindi, a cottura ultimata, separiamo i gambi dai germogli. Lasciamo raffreddare gli asparagi in un piatto fondo colmo di acqua ghiacciata e passiamo agli altri ingredienti.

Sciogliamo il parmigiano a bagnomaria insieme alla panna fresca per così realizzare una crema. Frulliamo le uova con i gambi degli asparagi aggiungendo al composto due cucchiai di parmigiano grattugiato, un pizzico di sale e uno di pepe.

Prepariamo degli stampini appositi per il tortino, unti con una goccia di olio extravergine di oliva. Negli stampi versiamo il composto e cuociamo in forno a 160°C per un quarto d’ora. Trascorso il tempo sformiamo il tortino e serviamo agli ospiti.

Non dimentichiamo la parte del raffreddamento in acqua fredda, con cubetti di ghiaccio. Questa prassi serve affinché gli asparagi mantengano il loro colore verde.

