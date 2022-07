Con l’estate il desiderio di usare poco i fornelli è sempre più evidente. Si cercano quindi delle ricette che siano veloci da preparare e soprattutto fresche da consumare. Solitamente l’insalata è la scelta più comune che si compie. Possiamo farla in tanti modi a seconda dei nostri gusti. Ad esempio, una ricetta semplice da preparare è quella dell’insalata con fagiolini e patate. I fagiolini sono uno degli alimenti più amati e diffusi nella tradizione della cucina italiana. Grazie ai loro valori nutrizionali sono ottimi per la nostra salute. Infatti, presenterebbero diverse proprietà benefiche.

Essendo ricchi di vitamina A e C sono potenti antiossidanti, contrastano quindi l’invecchiamento cellulare. Inoltre contribuiscono all’assimilazione di calcio, importante per le ossa. Aiutano il sistema immunitario e sono ricchi di fibre, mantenendo così la salute dell’intestino. Quindi, oltre ad essere un piatto fresco è anche molto salutare.

Prepariamo questa gustosa insalata estiva veloce con soli 3 ingredienti

Ciò che ci servirà per creare la nostra insalata sono:

400 g di fagiolini;

250 g di pomodori;

600 g di patate;

basilico;

sale e pepe.

Come prima cosa dobbiamo bollire le patate. Le laviamo, in modo da eliminare la terra, e le facciamo cuocere in una pentola con dell’acqua coprendo con un coperchio. Dopo che l’acqua inizia a bollire dobbiamo aspettare circa 30 minuti. Una volta che si sono raffreddate, possiamo pelarle e tagliarle in piccoli cubetti. Nel frattempo possiamo passare alla pulizia dei fagiolini. Li laviamo e spuntiamo le estremità. Li mettiamo a cuocere in padella con un po’ di olio e aggiustiamo con sale e pepe. Una volta che sono cotti li lasciamo raffreddare in frigo, aggiungendo un altro filo d’olio.

Continuiamo tagliando i pomodorini in quattro parti e aggiungiamo il basilico tagliato a pezzetti. Una volta che tutti gli ingredienti si saranno raffreddati, li possiamo unire ai pomodori. Quindi mescoliamo il tutto e riponiamo in frigorifero in modo da servire l’insalata bella fresca. Dopo circa un’oretta sarà pronta per essere gustata. Abbiamo ottenuto così un’insalatona fresca, economica e soprattutto molto colorata.

Questa è solo un’idea, ma si può aggiungere davvero tutto ciò che si vuole. In alternativa si possono unire il pollo con il mais, per dare ancora più sapore. Se vogliamo l’alternativa con il pesce sarebbe ottima con il tonno oppure il salmone. Quindi prepariamo questa gustosa insalata estiva e per mettere la ciliegina sulla torta, se vogliamo, possiamo aggiungere un po’ di succo di limone per dare un tocco in più.

