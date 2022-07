Spesso quando si vuole iniziare una dieta si pensa di dover rinunciare a dolci o colazioni gustose. Questo in realtà non è vero perché si possono creare tante ricette deliziose. Solitamente come ingrediente segreto c’è lo yogurt greco. È povero di grassi e nelle diete ipocaloriche è molto consigliato. Tra le tante proposte possiamo preparare un ottimo dolce con poche calorie. Per andare a comporlo ci servirà il riso soffiato. Questo alimento viene molto utilizzato e presenta anche delle ottime proprietà per il nostro corpo. È fonte di amido e fibre alimentari. Ancora, è ricco di potassio, magnesio e zinco. Inoltre è anche noto per le sue funzioni di antiossidante. Quindi possiamo considerarlo un grande alimento da aggiungere ai nostri spuntini.

Presenta 353 kcal per 100 g di prodotto ed è costituito per il 90% da carboidrati e il restante da proteine e lipidi. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci servirà per preparare il dolce.

Prepariamo insieme un’idea economica di colazione dolce fit e veloce da preparare con soli 3 ingredienti

Gli ingredienti necessari saranno veramente pochi e sono:

30 g di riso soffiato;

50 g di yogurt greco 0% di grassi (si può usare anche la versione alla vaniglia);

15 g di cioccolato fondente. La percentuale sarà a discrezione personale a seconda del proprio gusto.

Possiamo dire che la preparazione di questo dolce è davvero sbrigativa ma anche economica. Serviranno pochi alimenti e il gioco sarà fatto. Ora prepariamo insieme un’idea economica di colazione dolce fit adatta per grandi e piccini. Veramente semplice da fare e alla portata di tutti. Come prima cosa mettiamo il riso soffiato a tostare e successivamente lo trasferiamo all’interno di una ciotola nella quale uniremo lo yogurt greco. Bisogna però mettere da parte 3 cucchiai di riso soffiato per dopo. Mescoliamo fino a quando non si sarà amalgamato il tutto per bene. A questo punto, da parte, facciamo sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente.

Una volta sciolto lo andiamo ad unire ai 3 cucchiai di riso che abbiamo tenuto da parte. Adesso siamo pronti per unire la porzione di riso con lo yogurt e quella con il cioccolato. Andiamo a versare il riso con il cioccolato sopra la base con lo yogurt e livelliamo il tutto. Ora è pronto per essere mezzo in frigo per circa un’oretta. È bene servirlo abbastanza freddo. In alternativa al riso soffiato si potrebbero anche usare i fiocchi di avena.

