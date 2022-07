3 meravigliose spiagge pugliesi immerse nella natura e poco battute dai turisti

Dopo un 2021 da record per l’afflusso di turisti, anche il 2022 si sta rivelando un anno veramente eccezionale per la Puglia. Quest’ultima, infatti, è una delle destinazioni più apprezzate dai turisti, anche dal punto di vista della convenienza. Infatti, la Puglia è la regione d’Italia in cui si spende meno per soggiornare e trascorrere le vacanze.

Tra le città pugliesi più visitate dai turisti troviamo sicuramente Bari, il capoluogo della regione. Distesa sulla costa adriatica, questa città è da sempre crocevia di tantissimi popoli e culture, tant’è vero che in essa coesistono diverse contaminazioni. Negli ultimi anni, Bari è diventata il fulcro del turismo pugliese, con tantissimi turisti che, ogni anno, arrivano da ogni parte d’Italia e del Mondo.

Un dedalo di vicoli in cui perdersi

Camminando tra i vicoli di questa città è possibile ammirare tantissime strutture e monumenti storici. Partendo dal Castello normanno-svevo, che si trova tra la zona vecchia ed il mare, si può giungere a piedi alla magnifica Cattedrale di San Sabino. Nel cuore di Bari Vecchia, invece, troviamo la Basilica di San Nicola, che custodisce le reliquie del Santo, e una fitta rete di vicoli stretti dove scoprire il vero spirito della città. Qui, infatti, soprattutto in via Arcobasso, ogni giorno alcune donne del posto preparano chili e chili di pasta fresca, come le classiche orecchiette, i cavatelli e così via. Negli anni questa strada è diventata un tratto distintivo della città, nonché una delle attrazioni principali per i turisti.

Tra gli altri punti di interesse troviamo Corso Vittorio Emanuele, che ospita il Municipio ed il Teatro Niccolò Piccinni, il Lungomare Nazario Sauro, il quartiere Murat e tanto altro. Oltre a queste attrazioni, però, il territorio barese è anche apprezzato per le meravigliose coste e spiagge. Nelle prossime righe ne vedremo in particolare 3, tenendo conto che ce ne sono tantissime altre, altrettanto belle e suggestive.

3 meravigliose spiagge pugliesi immerse nella natura e poco battute dai turisti

La prima località da segnalare è Cala Pietra Egea. Posizionato tra la località Cozze e Polignano a Mare, questo tratto di costa è prevalentemente roccioso, con alcune spiaggette costituite da ciottoli. Il mare, sempre pulito e cristallino, assume dei bellissimi colori che vanno dall’azzurro allo smeraldo. Essendo poco battuta dai turisti, inoltre, Cala Pietra Egea è perfetta per chi desidera farsi il bagno in un luogo incontaminato e rilassante.

Un’altra spiaggia in cui vale la pena sostare è Cala Copacabana, che si trova ad appena 7 minuti a sud di Monopoli. Accessibile tramite una scaletta ricavata dalla roccia, questa spiaggia è circondata dalla costa rocciosa ed è bagnata da un mare cristallino color turchese. Il fondale sabbioso e poco profondo, inoltre, è ideale per farsi un bagno e per far giocare i bambini in tranquillità.

Sempre a sud di Monopoli troviamo anche Lido Santo Stefano. Situato nei pressi dell’omonimo castello, questo litorale è caratterizzato da una lunga distesa di sabbia bianca e finissima. Completamente immersa nella vegetazione, essa è anche posizionata all’interno di un’insenatura riparata dai venti e che permette di avere sempre un mare calmo e pulito. Quindi, ecco 3 meravigliose spiagge pugliesi da inserire nell’itinerario di viaggio e in cui trovare pace e serenità.

