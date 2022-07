Un’apericena con gli amici è sempre una buona idea, soprattutto con queste temperature. L’orario dell’aperitivo è quello ideale per uscire all’aperto senza sudare ad ogni passo. Chi ha uno spazio esterno come giardini e terrazzi, poi, è davvero fortunato. Può organizzare piccole festicciole senza neanche allontanarsi da casa. Però creare la giusta atmosfera non è mai semplice, anzi. Cercare di trasportare i nostri ospiti in mete da sogno è un’impresa ardua. Eppure, con qualche decorazione fai da te possiamo dimenticarci di essere nella più grigia delle città. La giusta mise en place, cuscini e luci possono davvero fare la differenza se vogliamo organizzare un party da ricordare. Oggi vedremo proprio come con alcune decorazioni economiche possiamo ricreare quella atmosfera.

Come decorare il giardino per feste e aperitivi stile Ibiza al tramonto

Venire catapultati su un terrazzo della splendida Ibiza è l’obiettivo della nostra festa. Un modo per viaggiare in posti lontani ed esotici senza spendere tutti quei soldi. Per ricreare quell’atmosfera il trucco sta nell’utilizzare delle decorazioni ad hoc che si inglobino con l’ambiente, facili da sostituire. Per copiare lo stile da festa sulla spiaggia tipico di posti come Ibiza è d’obbligo avere un tavolino basso. Basterà procurarsene uno in un mercatino dell’usato, scartavetrarlo e dipingerlo di bianco. Non mettiamo la tovaglia, ma un runner dai colori tenui e tante tovagliette in sughero o di stoffa riciclata. A terra stendiamo un tappeto con dei motivi che ricordano le zone di mare. Un tappeto bianco con delle decorazioni blu, ma anche beige con qualche ghirigoro andrà bene. Ora possiamo disporre tanti cuscini diversi a terra che saranno le nostre comode sedute.

Cosa servire da mangiare e come allestire alberi o séparé

Gli antipasti sono perfetti per spizzicare, prendiamo i bignè pronti da farcire con formaggio spalmabile e salmone, ad esempio. Questa è solo un’idea veloce per preparare degli stuzzichini deliziosi super scenografici. Poi serviamo patatine, noccioline, tramezzini e una pasta fredda con pomodorini e tonno. Ora non ci resta che pensare all’illuminazione, le lucine non possono assolutamente mancare. Più ce ne sono e meglio è, quindi recuperiamo le decorazioni di Natale neutre e appendiamole sopra il tavolo. Utilizziamo gli alberi oppure sfruttiamo dei séparé in legno o canniccio, economici e molto utili. Aggiungiamo qualche candela e lanterna e siamo pronti a sorseggiare i nostri drink preferiti. Un cocktail analcolico, un Prosecco e un bel Mojito per teletrasportarci in riva al mare.

Quindi, ecco come decorare il giardino per feste e aperitivi proprio come sulle spiagge più alla moda. Allestendo così il nostro spazio verde, ci sembrerà di essere in vacanza in un attimo. Un’atmosfera magica e affascinante per godersi un po’ di tempo con gli amici o con il partner. Un ultimo consiglio, completiamo la mise en place con un bellissimo centrotavola a tema per un effetto spettacolare.

Lettura consigliata

Qualche idea creativa per realizzare un centrotavola elegante, moderno ed economico anche con materiali di recupero che avremmo buttato