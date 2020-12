Quest’anno, tra divieti, isolamenti e zone colorate, gli italiani andranno sicuramente incontro a dei pranzi natalizi su cui sfogheranno tutta la rabbia del momento. Se, le previsioni di vendita delle associazioni di categoria sono viste al ribasso per la spesa dei pranzi delle feste, non mancherà sicuramente il desiderio di mangiare bene. Come, spesso accade, quando siamo particolarmente nervosi, come adesso, siamo propensi a mangiare di più. Ma, soprattutto rischiamo di mangiare male, non garantendo al nostro organismo i nutrienti di cui ha bisogno. E, il cervello, in tutta questa confusione, continua a chiedere cibo. Quindi, prepariamo già la lista della spesa e inseriamo gli alimenti benefici per smaltire le abbuffate natalizie, già dal 27 dicembre.

Ecco cosa assumere

Non dobbiamo però fare l’errore di cercare di smaltire in pochi giorni ciò che abbiamo accumulato durante le feste. Mangiamo meno, mangiamo meglio, mangiamo più volte durante la giornata, inserendo nella lista questi alimenti:

cavolfiori e broccoli;

limoni, arance e pompelmi;

finocchio e verdura di stagione;

carciofi;

tisane depuranti;

decotti allo zenzero;

yogurt magro;

minestroni e zuppe di verdure fresche, non conservate.

Cerchiamo di fare un fioretto, eliminando la pasta e il pane, ricorrendo semmai, se proprio, alle versioni integrali, ricche di fibre.

Parola d’ordine: depurazione

Ci può stare, come dicevamo all’inizio di questo articolo, di mettere da parte per tre giorni la bilancia e dedicarci alla tavola. Ma, con altrettanto senso del dovere e amor proprio, i giorni successivi passiamoli a depurare il nostro organismo. Riempiamo quindi il carrello della spesa degli alimenti di cui sopra, possibilmente freschi, e non pensiamo solo alla spesa natalizia. Prepariamo già la lista della spesa e inseriamo gli alimenti benefici per smaltire le abbuffate natalizie, pensando al nostro benessere. Nella lista, i nostri Esperti, danno ampio spazio agli agrumi, in grado di proteggerci, ma anche di depurarci e avviare il metabolismo. Saranno fondamentali zuppe e minestroni fatti con verdure fresche di stagione, così come tisane e decotti da assumere con costanza durante tutta la giornata. Renderemo così decisamente meno difficile la nostra missione di smaltire le tossine natalizie.

