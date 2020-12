Se, come tutti noi che stiamo leggendo, abbiamo passato le feste natalizie, affondando i dispiaceri del momento nella cucina, non disperiamoci. Nella speranza, comunque di non aver oltrepassato troppo limiti, soprattutto con gli alcolici, dedichiamoci con impegno alla fase di smaltimento. Detto così sembra di affrontare un articolo di ecologia, invece, ecco svelati i nomi dei tre alimenti a cui faremo un monumento per smaltire le tossine dei pranzi natalizi. Non occorrerà assolutamente correre a comprare prodotti dietetici, ma, anzi, le possibilità che li abbiamo già in casa saranno decisamente buone.

Zenzero, cavolfiore e carciofo

Ecco la triade che, assieme a delle belle e lunghe passeggiate, ci permetterà di smaltire in modo naturale e non troppo impattante, i chiletti di troppo. Come dicevamo sopra, ci sono buone possibilità che questi tre alimenti facciano già parte della nostra dispensa. Se non dovessimo averli, facciamo un salto al supermercato e procuriamoceli. Il perché, lo vediamo assieme ai nostri Esperti nelle prossime righe.

Lo zenzero

Ne abbiamo parlato e scritto parecchio su queste colonne dell’importanza di utilizzare quotidianamente lo zenzero. I nostri Lettori più assidui sanno quanto ci teniamo a sottolineare tutte le virtù di questa spezia, che, da secoli è al fianco dell’uomo, donandole tutte le sue virtù. In Oriente, da dove viene, la chiamano addirittura la “brucia grassi”, identificandola immediatamente come la spezia in assoluto più funzionale in questo senso. Agisce principalmente con 3 azioni:

dona senso di sazietà;

aumenta il metabolismo;

facilita la digestione.

Una tisana serale con lo zenzero, e, magari il limone, sarà la nostra migliore alleata per eliminare i grassi.

Cavoli e carciofi

Ecco svelati i nomi dei tre alimenti a cui faremo un monumento per smaltire le tossine dei pranzi natalizi, gustando cavoli e carciofi a sazietà. Non ci sarà infatti bisogno di spendere cifre clamorose in prodotti specifici, preparando, invece, delle insalate, delle minestre, delle zuppe e, anche dei decotti, con cavoli e carciofi. Queste due meraviglie della natura andranno a eliminare i liquidi in eccesso, a depurare il fegato e i reni, ad alleggerire l’intestino dei grassi e delle tossine incamerati. Con le loro poche calorie, sono due verdure altamente consigliate proprio in questo periodo. Adesso, infatti, avremo bisogno di tutte le forze possibili per riprendere, ma senza eccessivi patemi, il peso forma perduto. E, con loro, ce la faremo sicuramente.

