Chi l’avrebbe mai detto che oggi è possibile preparare un irresistibile e semplicissimo uovo al microonde che lascerà a bocca aperta i commensali? Ebbene sì, questa è solo l’ultima delle magie del microonde. Grazie a questo elettrodomestico possiamo infatti cucinare piatti veloci ma sorprendenti. Tra questi spicca questo uovo pronto in meno di un minuto.

Tutto l’occorrente

Preparare questo piatto richiede pochi secondi. È quindi perfetto per quando siamo di corsa. In questo modo non rinunceremo però all’effetto sorpresa. Questo uovo è infatti unico nel suo genere.

È quindi perfetto sia per quando mangiamo da soli e abbiamo fretta, che per quando vogliamo stupire i nostri ospiti. Avremo infatti bisogno infatti soltanto dell’uovo, di un bicchiere trasparente e di un piattino da caffè. Il risultato sarà magico!

Un uovo sorprendente

Se vogliamo preparare un irresistibile e semplicissimo uovo al microonde che lascerà a bocca aperta i commensali possiamo cucinare l’uovo direttamente nel contenitore da cui lo mangeremo. In questo caso il consiglio è quello di usare un bicchiere trasparente, basso e senza decorazioni. In alternativa qualsiasi bicchiere di vetro adatto al microonde va bene. Come prima cosa bisogna rompere e versare l’uovo nel bicchiere. Non c’è bisogno di mescolare o sbatterlo! Dopodiché copriamo in bicchiere con un piattino di ceramica. Ora non resta che mettere il tutto nel microonde per circa 30 secondi.

A seconda della dimensione dell’uovo e della potenza del microonde potremmo avere bisogno di più tempo. Il consiglio è comunque di iniziare con pochi secondi e cuocere più volte al bisogno. E voilà! Avremo ottenuto un uovo cotto unico nel suo genere. Questo può essere gustato direttamente nel bicchiere con l’aggiunta di un po’ di sale. In alternativa possiamo rovesciarlo nel nostro piatto. L’uovo avrà così assunto la divertentissima forma del bicchiere. In questo modo possiamo quindi preparare un uovo semplice, veloce, ma perfetto anche per occasioni eleganti.