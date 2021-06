Se ci sono due tipi di verdure che gli italiani amano spassionatamente, queste sono melanzane e zucchine. Le usiamo talmente tanto nei nostri piatti, che manca poco di farcirci pure i dolci. In questo articolo vedremo oggi come preparare le frittelle di zucchine come nei migliori ristoranti con un ingrediente unico e speciale che abbiamo tutti in frigorifero: la birra. Una ricetta che abbiamo provato personalmente e abbiamo trovato davvero squisita. Una ricetta veloce, saporita, che, se proposta a eventuali ospiti, ci farà davvero fare un figurone.

Gli ingredienti per la nostra frittura

Sono davvero pochi gli ingredienti di questa ricetta, che si basa essenzialmente su due ingredienti principali: le zucchine e la birra. Però, proprio per questo, è fondamentale utilizzare una birra leggera dal gusto neutrale, che non vada a rovinare il sapore della frittura. Ecco, comunque cosa ci serve:

3/4 zucchine;

un litro abbondante di birra, possibilmente bionda tradizionale;

1 hg circa di farina 00;

un cucchiaino abbondante di lievito istantaneo;

sale e pepe;

erba cipollina;

olio di semi per la frittura.

La preparazione molto semplice

Preparare le frittelle di zucchine come nei migliori ristoranti con un ingrediente unico e speciale che abbiamo tutti in frigorifero, con queste operazioni:

Prendiamo una terrina nella quale andremo inserire la farina, il lievito, il pepe e una spolverata di erba cipollina. Ricordiamoci di unire il lievito solo alla fine, mescolando per bene il tutto.

A questo punto aggiungiamo la birra, meglio se a temperatura ambiente, e, mescolando tutti gli ingredienti assieme, dovremmo ottenere una pastella senza grumi.

Nel frattempo, mettiamo a scaldare l’olio, che dovrà essere ovviamente bollente. Tagliamo a rondelle più sottili che possiamo le zucchine, amalgamandole nella pastella.

Iniziamo a versare le zucchine, aiutandoci con un cucchiaio, fino a quando si formeranno delle vere e proprie frittelline, da togliere dall’olio croccanti e dorate.

