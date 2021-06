Per favorire la salute della prostata ci sono tutta una serie di accorgimenti molto utili e quotidiani. Tra questi, è fondamentale la dieta. Soprattutto dopo i quarant’anni. Per migliorare la salute della prostata ed evitare malattie questi alimenti possono fare la differenza a tavola ma in pochi lo sanno. Vedremo una serie di suggerimenti in questo articolo, per garantirci una dieta maggiormente equilibrata anche nella prevenzione. Non dimentichiamo però che un’attività fisica regolare è uno dei migliori alleati della salute della nostra prostata.

2 litri d’acqua al giorno

Sappiamo bene tutti che bere due litri d’acqua al giorno sarebbe la quantità ideale per garantire al nostro organismo una corretta idratazione. Oltre, ovviamente a mantenere puliti fegato, reni, pancreas e tutti gli organi necessari alle nostre attività quotidiane. Pochi, però sanno, che i famosi due litri al giorno d’acqua sono un’ottima prevenzione anche per la nostra prostata. Andremo infatti a prevenire le infezioni urinarie, riducendo il cosiddetto peso specifico proprio delle urine.

Tantissima frutta e verdura

Per migliorare la salute della prostata ed evitare malattie questi alimenti possono fare la differenza a tavola ma in pochi lo sanno. Partendo, come sempre, da frutta e verdura. Nello specifico del nostro tema, ecco quali sono frutta e verdura dal notevole contenuto antiossidante, in grado di aiutare il basso tratto urinario:

fragole e albicocche;

cavolfiori e broccoli;

pomodori e carote;

olio extravergine di oliva;

noci e cereali integrali;

carne magra e uova.

Attenzione invece ai cibi dannosi per la prostata

Il cosiddetto “basso tratto urinario”, quella parte del corpo maschile con prostata e vescica, è particolarmente soggetto all’attacco di batteri e infezioni. E, ci sono degli alimenti particolarmente irritanti per questi organi:

pepe e spezie;

birra e superalcolici;

caffè e cioccolato;

salumi e formaggi grassi;

molluschi, frutti di mare e crostacei.

Approfondimento

A quale età dobbiamo cominciare ad assumere gli integratori per la prostata?