L’autunno è la stagione del melograno per eccellenza. Ottimo mangiato da solo, viene anche inserito nelle insalate miste. Tantissime sono poi le ricette dolci che vedono come protagonista questo frutto autunnale. Insomma, il melograno sta bene in qualunque ricetta. Il suo colore particolare e la sua dolcezza donano il sorriso a ogni piatto. Pochi sanno, però, che è possibile portare in tavola il melograno anche sotto forma di liquore. L’ideale è prepararlo adesso per regalarlo ai nostri cari a Natale o gustarlo in famiglia durante le feste. Ecco come fare a preparare il liquore al melograno.

Ingredienti

Per preparare in pochi step un profumato e coloratissimo liquore dal sapore autunnale ci serviranno:

4 melograni;

1 litro di alcool per uso alimentare;

1 litro di acqua;

700 grammi di zucchero;

Scorza di limone;

4 chiodi di garofano.

Teniamo pronti anche un coltello tagliente, ci servirà per aprire i melograni con facilità.

Procedimento

Iniziare aprendo i melograni. Per farlo utilizziamo un coltello tagliente, in quanto la dura buccia del melograno non si lascerà tagliare tanto facilmente. Prendere una ciotola molto capiente e sgranarci dentro i melograni. Coprire i chicchi di melograno di acqua e mescolare. In questo modo verranno a galla le parti bianche del melograno. Toglierle e scolare i chicchi. Prendere un contenitore a chiusura ermetica molto capiente. Versarci i chicchi di melograno scolati, la scorza di limone e i chiodi di garofano. Chiudere bene il contenitore e lasciar riposare al buio per 15 giorni. Scuotere il contenitore giornalmente.

Dopo 15 giorni di riposo filtrare il tutto con un colino a maglie strette. Prendere un pentolino. Versarci dentro l’acqua e lo zucchero e metterlo sul fuoco basso. Mescolare fino a che lo zucchero non si sia sciolto nell’acqua. Attenzione a non far bollire il tutto per evitare la formazione di caramello.

Aggiungere allo sciroppo formatosi la soluzione di alcool e melograno filtrata. Mescolare attentamente. Lasciar riposare altri 10 giorni. Dunque versare in bottigliette. Ed ecco come preparare in pochi step un profumato e coloratissimo liquore dal sapore autunnale. Possiamo decorare le bottigliette con nastri natalizi e usarli come regalo per i nostri cari!