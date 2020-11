Non si può davvero negare: gli intolleranti al lattosio hanno una scelta molto limitata per quanto riguarda cosa mangiare a colazione. Solitamente brioches, biscotti e torte contengono grandi quantità di latte, burro e panna. Spesso sembra impossibile poter mangiare qualcosa di gustoso.

Non bisogna però disperare, perché usando la fantasia si possono cucinare piatti golosi senza rimetterci in salute. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano la ricetta del banana toast. Seguendo il procedimento sarà possibile usare le banane per preparare una semplice e deliziosa colazione senza lattosio.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ingredienti

Per preparare il banana toast ci serviranno:

Pane, preferibilmente a cassetta;

Banane;

Cioccolato fondente senza lattosio;

Zucchero di canna (facoltativo).

Mentre facciamo la spesa prestiamo molta attenzione alle indicazioni presenti sui pacchetti dei prodotti. Il lattosio può infatti nascondersi anche tra gli ingredienti del pane a cassetta e del cioccolato fondente. Come usare le banane per preparare una semplice e deliziosa colazione senza lattosio. Il procedimento è molto semplice. Prendere il pane e, se non si è optato per quello a cassetta, tagliarlo a fette.

Prendere una padella e far tostare leggermente il pane. Se abbiamo una macchina tostatrice, usiamo uno dei settaggi più bassi. Sbucciare le banane e tagliarle a rondelle non troppo sottili. Disporre le rondelle di banana su una fetta di pane. Coprire l’interna fetta di pane con la banana, cercando di non far sovrapporre le varie rondelle.

Prendere il cioccolato fondente e tagliarlo a pezzetti piccoli. Mettere il cioccolato tagliato in una ciotolina non di metallo. Far sciogliere il cioccolato a bagnomaria o in microonde per circa 45 secondi. Con l’aiuto di un cucchiaino, far colare il cioccolato fuso sul toast. Aggiungere cioccolato a piacere. Se si vuole dare una nota di dolcezza in più, prendere un pizzico di zucchero di canna. Spargere lo zucchero sul toast in modo uniforme. Servire su un piatto e gustarsi il banana toast senza lattosio!