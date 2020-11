Ecco il curioso motivo per il quale bisognerebbe mettere sempre il sale grosso nelle scarpe

Il sale grosso, meno lavorato rispetto al sale fino, oltre a costare di meno, viene utilizzato comunemente in cucina, nella preparazione di alcuni piatti, come la cottura della pasta. E’ quindi, utilizzato nelle preparazioni che presentano tempi di cottura mediamente lunghi, per essere, inevitabilmente, disciolto in acqua. Uno dei motivi principali, per cui viene utilizzato il sale grosso invece che il sale fin, è la velocità di penetrazione all’interno dell’alimento.

Il sale fino, nel momento in cui entra a contatto con la pietanza, entra molto velocemente, posizionandosi sugli strati più superficiali e non riuscendo a penetrare in quelli più profondi. Il sale grosso ,invece, agendo più lentamente, riesce a posizionarsi anche negli strati più interni.

Gli usi diversi

Il sale grosso, oltre che in cucina, grazie alle sue proprietà, può essere utilizzato in diversi modi poco conosciuti. Andiamo a scoprirli insieme. Innanzitutto, può essere l’elemento principale per ideare un semplice scrub naturale, utilissimo per ammorbidire la nostra pelle.

In secondo luogo, può essere il nostro alleato nel combattere l’umidità. Posizionato negli armadi, o negli angoli della casa, riuscirà, in modo semplice ad eliminare l’umidità in eccesso. Il sale grosso viene utilizzato anche contro il calcare. Per esempio, riuscirà a rigenerare completamente i vasi per le piante che sembravano ormai da buttare. Ma andiamo a scoprire il curioso motivo per il quale bisognerebbe mettere sempre il sale grosso nelle scarpe.

Una cosa che sanno in pochi

Il sale grosso, è in grado di agire, in molti casi, come un deodorante naturale. E’ possibile collocarlo nella nostra scarpiera, all’interno di piccoli contenitori e lasciarlo agire. Ma ciò che pochi sanno, è che, posizionandolo all’interno della scarpa, e lasciandolo agire almeno 24 ore, ci accorgeremo come all’improvviso, tutti i cattivi odori saranno spariti. Il sale grosso, grazie alle sue proprietà, assorbirà tutti i cattivi odori e darà alle nostre scarpe, un profumo nuovo. Da oggi in poi, non dovremo più preoccuparci dei cattivi odori. Ora sappiamo come agire in modo semplice e senza alcuno sforzo. Ecco il curioso motivo per il quale bisognerebbe mettere sempre il sale grosso nelle scarpe.