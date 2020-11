Ecco un trucco semplicissimo per aprire il melograno senza sporcarsi le mani

Sebbene medici e nutrizionisti consigliano di mangiare frutta e verdura di stagione almeno cinque volte al giorno, sono ancora in molti a sottovalutare l’importanza della stagionalità degli alimenti. Una dieta varia e ben bilanciata per l’organismo dipende, infatti, soprattutto dall’alimentazione stagionale.

Ormai, nei reparti ortofrutticoli dei supermercati si trova di tutto e non tutti i consumatori approfittano della varietà offerta dalla natura in una determinata stagione, sottovalutandone i benefici. Non tutti sono attenti a scegliere il prodotto di stagione e spesso, finiscono per acquistare anche a caro prezzo, un frutto non di stagione.

Alcuni prodotti autunnali tipici del mese di novembre

Con il Team di ProiezionidiBorsa quest’oggi, oltre a soffermarci su alcuni dei prodotti autunnali tipici del mese di novembre, scopriremo un trucco semplicissimo per aprire un melograno senza sporcarsi le mani.

Al di là delle arance, ananas, banane, mele e pere, il frutto autunnale per eccellenza è la castagna. Quest’ultima, ricca di fibre, è utilizzata in tantissime ricette.

Anche il Kiwi è un frutto autunnale, ricco di vitamina C. Vitamina, questa, che aiuta a rinforzare il nostro sistema immunitario.

Tra le verdure autunnali, invece, ritroviamo i carciofi, i cavolfiori, i cavoli, le melanzane, gli spinaci, i tartufi, il radicchio, le zucchine e molte altre. Tutti alimenti, che per la loro versatilità, possono essere cucinati in moltissimi modi. Così da accontentare i palati più difficili.

Ma oggi, vogliamo parlare di un altro delizioso frutto autunnale che assai spesso è utilizzato in cucina. Ma non solo. Esso, infatti, ha un valore anche ornamentale. Spesso si usa per decorare tavole e ceste. Stiamo parlando del melograno.

Il melograno

Il frutto del melograno è conosciuto sin dall’antichità. Simbolo della fertilità, della fortuna e dell’abbondanza. Ancora oggi, si discute se sia corretto parlare di melograno o melagrana. Secondo il Vocabolario degli Accademici della Crusca, la melagrana indica il frutto ed il melograno l’albero. Tuttavia, nella V edizione, il maschile melograno vale anche per il frutto.

Per cui, in questo articolo, parleremo di melograno per indicare il frutto e cercheremo di spiegare ai lettori qual è il trucco semplicissimo per aprire il melograno senza sporcarsi le mani.

Il trucco

Innanzitutto, il frutto non deve necessariamente essere stato raccolto dall’albero. Questa operazione può essere fatta sia con il frutto ancora appeso all’albero che con il frutto nel piatto.

Basterà prendere un coltello e ritagliare un quadrato nella parte bassa del frutto e staccarlo. Una volta tolto il quadrato, sempre con il coltello, basterà tagliarlo in sei semplici parti, proprio come si fa quando si pulisce un’arancia.

In questo modo, il melograno si aprirà velocemente senza sporcare.

Approfondimento

