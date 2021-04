Durante le diete o periodi di depurazione, mangiare sempre la stessa minestra annoia, a volte i cibi appaiono poco saporiti e passa anche la voglia di cucinare. È dura anche per i bambini che mal volentieri ingeriscono verdure e soprattutto broccoli, presi dallo sconforto, si finisce per preparare le solite pappette anche a loro.

Un’alternativa light è usare le verdure per preparare crocchette deliziose e sfiziose senza grassi. La specialità che proponiamo è ricca di vitamine, molto buona e, cosa da non sottovalutare, anche economica.

Queste crocchette sono ottime come piatto principale, come antipasto, come secondo, si possono cuocere al forno, ma anche al vapore, e per chi volesse strafare anche fritte. Ottime anche per vegani, vegetariani, intolleranti al glutine e latte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

All’occorrenza è però possibile anche aggiungere salsiccia o insaccati, coscienti di aumentare un po’ le calorie. Per renderle ancora più gustose e saporite si può inserire un formaggio, magari stagionato, all’interno della crocchetta, ad esempio caciocavallo o provola affumicata.

Vediamo di seguito come preparare crocchette deliziose e sfiziose senza grassi a base di broccoli, patate e piselli.

Ingredienti per 10 crocchette alle verdure

a) 120 gr di patate;

b) 120 gr di broccolo;

c) 120 gr di piselli;

d) 60 gr di formaggio grattugiato;

e) sale e pepe q.b.;

f) basilico.

Bollire o cuocere al vapore patate, broccolo e piselli separatamente, perché hanno tempi diversi. Non appena saranno ben cotte, scolare le verdure per bene, eliminando tutti i liquidi in eccesso e posizionarle in un recipiente.

Schiacciare grossolanamente, con una forchetta, fino a creare una poltiglia, aggiustare di sale e pepe, aggiungere il formaggio e le foglie di basilico tritate.

Non appena si sarà freddato il composto, con le mani bagnate formare le crocchette e farle riposare in frigo per mezz’ora. Si possono panare a piacere con pangrattato, semi di zucca o sesamo per renderli croccanti.

Posizionarle su una classica teglia, foderata con carta da cucina, o in silicone, cuocere in forno a 200 gradi per 15 minuti e saranno pronte da servire!