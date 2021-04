Camminare è importante, e camminare bene lo è ancora di più. Per questo è importante ricordare i semplici e veloci consigli da seguire quando dobbiamo scegliere i bastoncini da trekking ideali per le nostre esigenze. Insieme alle scarpe infatti, sono parte dell’armamentario del camminatore perfetto.

I bastoncini infatti sono un aiuto fondamentale per l’equilibrio, e un sostegno necessario sui terreni più sconnessi. Il loro ruolo nella distribuzione del peso durante la camminata è fondamentale. Chi ha qualche annetto in più (ma non solo) e ama camminare sa quanto possano essere preziosi per rendere ogni escursione più sicura e piacevole. Senza contare come siano uno strumento utile in moltissime situazioni di emergenza.

I semplici e veloci consigli da seguire quando dobbiamo scegliere i bastoncini da trekking ideali per le nostre esigenze

La prima caratteristica a cui fare attenzione sono i materiali. Per chi fa un uso più occasionale dei bastoncini materiali come l’alluminio sono più che sufficienti e affidabili, sia dal punto di vista della resistenza e della durata che del prezzo e del peso.

Chi invece fa dei bastoncini un uso sportivo, magari per discipline come il nordic walking, o chi fa viaggi lunghi o di difficoltà elevata, può ragionare diversamente. Per loro sono più indicati materiali come il carbonio, che unisce alla leggerezza la resistenza agli urti e alle vibrazioni. Attenzione però: il carbonio è resistente ma fragile, e se si scheggia può essere persino pericoloso.

Un altro elemento da valutare è quello dei puntali. Generalmente si trovano in acciaio, ma potrebbe non essere la scelta migliore. Tendono infatti a essere più rumorosi sui terreni rigidi e meno affidabili. Meglio allora cercare puntali in gomma o in plastica, che ci daranno maggiore sicurezza.

Importante poi valutare la qualità dei componenti: dai cinturini di sicurezza per i polsi, alle impugnature e ai materiali in cui sono realizzate, dalla plastica al sughero. Fondamentale anche verificare il meccanismo di regolazione (a vite o a leva).

Se poi dobbiamo trasportarli, può avere senso assicurarci che possano essere smontabili o pieghevoli, e non soltanto telescopici.

La misura ideale

Un’ultima raccomandazione è regolare i bastoncini secondo la misura ideale. Qui la regola è semplice: nel momento in cui teniamo il bastone l’articolazione del gomito deve trovarsi quanto più possibile vicina a formare un angolo di 90°.