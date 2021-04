La ricetta della torta golosa al cioccolato e sesamo facile e veloce si può proporre ad ospiti e parenti in tutte le stagioni dell’anno.

I semi di sesamo, d’ispirazione siciliana e nord africana, donano al dolce quel sapore e quel profumo particolare proprio dei semi, il cioccolato, invece, conferisce il gusto goloso che tutti amano, grandi e piccini.

Gli ingredienti e come preparare la ricetta della torta golosa al cioccolato e sesamo facile e veloce

Le dosi per una teglia tonda di 20 cm di diametro sono:

100 gr di cioccolato fondente;

2 cucchiai di semi di sesamo;

400gr di pasta frolla;

100 gr di zucchero;

½ bicchiere di panna montata;

2 uova;

farina q.b. per la spianatoia;

burro q.b. per foderare la tortiera.

Mettere su un piano la farina, stendere la pasta frolla incorporando alcuni semi di sesamo, senza maneggiarla troppo, creare un disco un po’ più grande della teglia.

Imburrare la tortiera e posizionare la frolla fino a coprire i lati e creare un cordone, come se fosse una crostata.

Disporre sopra il disco della carta forno e della frutta secca per evitare che l’impasto gonfi durante la cottura, cucinare in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Se l’interno appare ancora poco colorato togliere la carta forno e continuare la cottura per qualche altro minuto, poi lasciarla raffreddare.

Nel frattempo mettere il sesamo rimasto in un recipiente in forno caldo, ma spento, per una decina di minuti.

Sbriciolare il cioccolato in una casseruola con lo zucchero ed un cucchiaio di acqua e porre su fiamma bassa, fino a quando non si sarà sciolto il tutto, mescolando continuamente.

Togliere il composto dal fuoco e farlo raffreddare, aggiungere la panna montata e versare nella frolla, livellare la superficie e mettere in frigorifero per un’ora. Al momento di servirlo cospargere con i semi di sesamo.

Possiamo abbinare a questo dolce una calda bevanda alla vaniglia o un ottimo passito di Pantelleria.

Per chi fosse intollerante allo zucchero, consigliamo di provare questa ricetta buonissima.