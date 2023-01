Prepara questi strepitosi stick di melanzane croccanti senza frittura e stupisci i tuoi ospiti

I migliori momenti di relax spesso ci trascinano nel cosiddetto sgarro alimentare. Ma c’è anche il modo per mangiare qualcosa di deliziosamente sfizioso, senza esagerare con grassi e calorie.

L’aperitivo o l’antipasto sono le classiche situazioni in cui si mangia di tutto e, senza rendercene conto, ingeriamo troppe calorie o cibo spazzatura. Bastano semplici stratagemmi per offrire ad amici e parenti del cibo saporito, invitante e leggero.

Questa ricetta semplice semplice può diventare anche un contorno diverso da proporre a grandi e bambini.

Prepara questi strepitosi stick di verdure in pochi minuti e senza usare la friggitrice

Se sei alla ricerca di idee nuove da portare in tavola e ti piace coccolare i tuoi ospiti, non potrai fare a meno di provare queste innovative melanzane al forno.

Niente olio di semi e puzza di fritto in casa. Poche calorie, poco impegno e un’ottima resa. L’unica consiglio è di prepararne una dose doppia, perché una tira l’altra!

Per preparare una quantità ridotta ti servono 2 melanzane medie. Devi tagliarle in bastoncini dello spessore di circa un centimetro e la lunghezza di un dito. Prepara una impanatura con due albumi sbattuti, pangrattato grossolano, pecorino grattugiato, poco sale, pepe e menta fresca tritata finemente. Rivesti la leccarda con carta forno ed il gioco è quasi fatto.

Aperitivo, antipasto o contorno con melanzane croccanti e leggere

I bastoncini di melanzane devono essere tuffati nell’albume sbattuto e poi passati nella impanatura. Posiziona i bastoncini sulla teglia da forno senza sovrapporli. Prepara questi strepitosi stick di verdura in soli 10 minuti e senza difficoltà. Prima di infornarli cospargili con un filo d’olio e una spolverata di parmigiano grattugiato. Il forno deve essere preriscaldato a 180 gradi e le melanzane dovranno cuocere per circa 20 minuti e comunque fino a doratura. I bastoncini sono deliziosi caldi ma possono essere serviti anche a temperatura ambiente. Presentali nei tipici cartocci a cono o in contenitori allungati che ne esaltino la forma e la croccantezza.

Una versione piccante per chi ama i sapori più decisi

Se vuoi preparare due tipi di stick, puoi optare per una impanatura dai sapori pungenti.

In questo caso devi miscelare il pangrattato con del parmigiano grattugiato, sale e paprika o peperoncino in polvere. Dosa gli ingredienti piccanti con parsimonia, per evitare che diventino eccessivamente aggressivi.

Al posto di paprika o peperoncino puoi anche usare curcuma e pepe nero. Avrai così un sapore più orientale e speziato che conquisterà anche i palati più raffinati.

Questi finger food sono perfetti da gustare in occasione di un buffet o come accompagnamento a piatti di carne e pesce. Se tra i tuoi ospiti ci sono vegetariani o vegani, puoi sostituire gli albumi con l’acquafaba, l’acqua di cottura di ceci e altri legumi. Non noterai la differenza.