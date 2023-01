BOT da record sfondano una soglia decennale: incredibile quanto rende investire oggi a 6 e 12 mesi

Nei giorni scorsi ha fatto scalpore un’asta dei BOT. I rendimenti dei nuovi titoli di Stato appena emessi sul mercato hanno raggiunto livelli che non si vedevano da oltre 10 anni. Ecco quanto si può guadagnare oggi puntando sui Buoni ordinari del Tesoro.

I BOT sono tornati di moda. Molti anni fa, facevano la felicità dei risparmiatori grazie ai loro rendimenti vertiginosi. Erano gli anni ’80 e ’90 con l’inflazione a due cifre. Guarda caso, oggi, con l’inflazione che a dicembre in Italia ha superato l’11% i BOT sono tornati ad essere ambiti dopo un periodo di oblio. Anche perché questi titoli fanno parte della triade degli investimenti che non perdono mai, o quasi.

BOT da record sfondano una soglia decennale nell’ultima asta dei titoli a 12 mesi

Nell’ultima asta del Ministero del Tesoro i Buoni ordinari del Tesoro a 12 mesi (ISIN: IT0005529752) sono stati venduti al prezzo di 96,97 centesimi. Grazie a questo valore il rendimento lordo annuo dei BOT con scadenza a gennaio 2024, ha sfondato la soglia del 3% lordo. Erano esattamente 10 anni e mezzo che questo livello non veniva superato, dal luglio del 2012.

I rendimenti dei BOT iniziarono a scendere dopo che Mario Draghi, allora presidente della BCE, pronunciò un discorso oramai celebre. In quella occasione Draghi annunciava che la Banca centrale europea avrebbe difeso l’euro a qualunque costo. Da quel momento i rendimenti del mercato monetario nella UE iniziarono a calare e i prezzi delle obbligazioni a salire.

Incredibile quanto rende investire oggi a 6 e a 12 mesi

L’impennata inflattiva degli ultimi 12 mesi ha spinto la BCE ad aumentare i tassi di interesse, di conseguenza anche i rendimenti delle obbligazioni sono saliti. Oggi un investitore che punta su un BOT a 12 mesi può ottenere un rendimento lordo annuo del 3%, che al netto di tasse e commissioni, è circa il 2,3%. Significa ottenere un guadagno netto di circa 2.300 euro a fronte di un investimento di 100.000 euro. Questo rendimento è concorrenziale con i conti di deposito.

Anche i BOT con scadenza più breve, per esempio quelli a 6 mesi, hanno rendimenti di tutto rispetto. Infatti il BOT con rimborso nel luglio prossimo (ISIN: IT0005500027), al momento dell’analisi può essere acquistato al prezzo di 98,7 centesimi. A questo prezzo al netto delle imposte e delle commissioni, un investimento di 100.000 euro renderebbe circa 920 euro.

Perché comprare un BOT

I BOT da record sfondano una soglia decennale e oggi più che mai sono un’ottima alternativa per parcheggiare la liquidità per un tempo limitato. Si acquistano facilmente e in pochi minuti con l’home banking o anche allo sportello bancario. All’occorrenza possono essere rivenduti in qualsiasi momento con la quasi certezza di guadagnare in proporzione al periodo temporale in cui si sono tenuti. Infatti la volatilità dei prezzi di questi titoli è sempre molto contenuta.