Idee su cosa mangiare a pranzo in autunno o inverno

Gli italiani, si sa, amano molto la pasta. Quindi è la soluzione preferita per un pranzo soddisfacente e saziante. Certamente si tratta di carboidrati ma, se condita in modo sano, la pasta può rivelarsi effettivamente un’ottima scelta.

Ma sono in tanti a desiderare un pranzo veloce senza pasta. Vediamo quindi come poterci orientare quando non sappiamo cosa mangiare, specialmente nella stagione più fredda.

Idee su cosa mangiare a pranzo di veloce e leggero anche senza pasta

In estate ci si accontenta di un’insalata, un gelato, yogurt e frutta. Ma quando le giornate non sono più così miti desideriamo fare la nostra pausa pranzo con qualcosa che riscaldi e fornisca qualche caloria in più. Naturalmente non deve trattarsi di piatti eccessivamente pesanti che rischierebbero di non farci riprendere agevolmente le nostre attività.

Se decidiamo di cucinare un primo, sarebbe opportuno farlo diventare piatto unico. Combinando la pasta con proteine e vegetali otterremmo un maggior senso di sazietà, mangeremmo meno carboidrati e avremmo un piatto completo. Un esempio potrebbero essere i bucatini con alici e melanzane. Basta soffriggere aglio e peperoncino, aggiungere le alici deliscate e pulite e sfumare con il vino bianco. Mentre la pasta cuoce dobbiamo tostare del pan grattato in una pentola antiaderente e un filo d’olio. Preleviamo una tazzina di acqua di cottura e teniamola da parte. Quando i bucatini saranno al dente, scoliamo, uniamo al condimento di pesce, mantechiamo con un po’ d’acqua di cottura. Subito prima di servire cospargiamo con il pane croccante.

Quali sono i cibi che si mangiano per pranzo in autunno e inverno

Tra le idee su cosa mangiare a pranzo, ecco alcuni suggerimenti. I piatti della tradizione sono sempre i più graditi e completi. Un esempio ne è l’acquacotta. Si tratta di un piatto della Toscana, in particolare della Maremma. Si prepara con pane possibilmente sciapo, olio, sale, pomodoro e verdure di stagione. Questa zuppa ben calda e cosparsa con del buon pecorino grattugiato renderebbe il pranzo davvero piacevole. Ma anche altre zuppe, preparate con legumi, castagne o cereali rientrano della categoria del comfort food. Il pasto, specialmente nelle stagioni invernali, deve essere in grado di fornire conforto e suscitare sensazioni di piacevolezza e familiarità.

Anche un brodetto di pesce tipico della tradizione abruzzese e marchigiana servito con del pane abbrustolito, è un piatto confortevole.

Una ricetta facile, economica e gustosa è quella degli gnocchi alla romana. È un piatto nutriente e goloso che mette d’accordo tutta la famiglia. Non si tratta di gnocchi di patate ma alla base di questa preparazione c’è il semolino. Per fare in fretta possiamo acquistare gli gnocchi già pronti in qualche pastificio artigianale. Se volessimo prepararli in casa servirebbero 700 millilitri di latte, 200 grammi di semolino, 1 tuorlo, 50 grammi di burro e 50 grammi di parmigiano grattugiato. Scaldiamo il latte, versiamo il semolino e mescoliamo. Quando il composto sarà omogeneo aggiungiamo il tuorlo, un po’ di sale e amalgamiamo.

Lasciamo cuocere 10 minuti e poi uniamo il burro e il formaggio. Stendiamo il composto con uno spessore di 2 centimetri su carta forno e quando sarà raffreddato creiamo i nostri gnocchi con un coppapasta. Dovranno avere forma rotonda. Mettiamoli in una teglia imburrata, sovrapponendoli leggermente. Cospargiamo con fiocchetti di burro e parmigiano. Inforniamo a 180 gradi per circa 15 minuti, fino a che si formerà una golosa crosticina. Sono ottimi sia caldi che tiepidi.

Senza pane e senza pasta

Nella dieta mediterranea e nella cucina tradizionale delle diverse zone d’Italia di certo non mancano le idee su cosa mangiare a pranzo. Per non perdere tempo e assumere tutti i nutrienti utili al nostro organismo, il piatto unico è la scelta migliore.

Ci si può orientare verso delle polpette o un hamburger con contorno di verdure di stagione e una manciata di riso basmati che sostituisca pane e pasta. Oppure scegliere un bel piatto di fagioli all’uccelletto, cotti nel sugo con aglio ed erbe aromatiche. Dal pesce alla carne, dai legumi alle zuppe, dalla pasta agli gnocchi, c’è l’imbarazzo della scelta. Molti piatti inoltre possono essere preparati in anticipo, così da doverli solo riscaldare qualora la pausa pranzo fosse breve.

Lettura consigliata

Non è un gateau e neanche una pizza rustica, ma una vera delizia del Sud Italia a cui non si può rinunciare