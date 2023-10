Prepara il dolce della domenica spendendo solo 2 euro e senza forno: ecco la ricetta di Benedetta Rossi

Vuoi preparare un dolce goloso, facile e soprattutto economico? Ecco la ricetta proposta dalla food blogger Benedetta Rossi. Non dovrai neanche accendere il forno. Scopri quali sono gli ingredienti e come si prepara.

I pranzi della domenica, per gli italiani, sono un vero e proprio rito. L’unico momento della settimana da vivere in totale relax insieme a tutta la famiglia. La condivisione del pasto domenicale rappresenta un momento di armonia e unione.

Naturalmente non può mancare un menù di tutto rispetto. In molte case italiane, si comincia a preparare già dalle prime ore del mattino. Si sa il vero ragù deve cuocere per tante ore. E poi la pasta fresca, il secondo piatto della tradizione, i contorni. A chiusura del pasto non può mancare un ottimo dolce. Meglio se preparato in casa.

Se hai pochi ingredienti in dispensa e non ha molta voglia di impastare o frullare, allora ti consigliamo un dolce al cucchiaio molto goloso.

Prepara il dolce della domenica spendendo solo 2 euro: facile, veloce e senza usare il forno

Hai mai preparato il budino bicolore? La ricetta semplice ed economica è quella di Benedetta Rossi, una delle food blogger più famose e amate d’Italia. Basti pensare che il suo account Instagram vanta quasi 5 milioni di follower.

Ma torniamo alla ricetta. Per preparare il budino, Benedetta utilizza degli ingredienti semplici e che spesso abbiamo già in dispensa: 1 litro di latte, 250 g di zucchero, 20 g di cacao amaro, 90 g di amido di mais, 1 bustina di vanillina.

Ecco il procedimento. Versa in un pentolino gli ingredienti secchi: zucchero, amido di mais e la vanillina. Mescola con una frusta e versa lentamente il latte precedentemente riscaldato.

Porta questo pentolino sul fuoco e cuoci continuando a girare per qualche minuto. Con l’aiuto di un mestolo versa il composto in 6 bicchieri e riponili per qualche minuto in freezer. Nel frattempo, aggiungi il cacao amaro al composto rimasto in pentola e mescola per bene.

Riprendi i bicchieri e versa la crema al cacao sopra a quella bianca. Lascia riposare in frigorifero.

Per rendere il budino ancora più goloso potresti aggiungere della granella di nocciole.

Facciamo i conti

Vediamo, ora, quanto si spende per preparare il budino bicolore. 1 litro di latte costa circa 1,20 euro così come l’amido di mais (la confezione da 250 g). Il cacao amaro puoi trovarlo a circa 1 euro (la confezione da 75 g). Di solito vanillina e zucchero sono già presenti in casa. Allora quanto costa questo budino? Prepara il dolce della domenica spendendo solo 2 euro.