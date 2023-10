Oroscopo di Halloween 2023: denaro, eredità, amore, colpi di fortuna, ecco i 3 segni che vivranno una splendida notte degli spiriti

Festa di origine statunitense, ma molto vicina alla nostra festa dei Morti e Tutti i Santi, Halloween è tradizionalmente la notte delle streghe, dove il confine tra i due Mondi si assottiglia. Ecco i 3 segni che entrano meglio in risonanza con la notte degli spiriti, e che saranno baciati dalla fortuna.

C’è chi si appresta a scegliere la festa e il costume più originale per Halloween e chi prepara i bambini alla tradizionale scorribanda del “dolcetto o scherzetto”. Altri invece, soggetti più sensibili e ricettivi, si preparano a quelle che sono le energie della notte del 31 ottobre: la notte in cui il confine tra i Mondi si assottiglia. E se è vero che la festa è tradizionalmente nata e radicata negli USA, essa assomiglia ai vecchi culti dedicati alla Dea Hekate, la dea degli spiriti, dei corvi e dei cani randagi. Gli antichi romani infatti, erano soliti lasciare dei doni ai propri cari estinti in questa notte magica.

Dolci, frutta secca, piccoli desideri. Oroscopo di Halloween 2023: denaro, eredità, amore, colpi di fortuna: tutto può arrivare con la collaborazione dei nostri antenati. Talvolta, per raggiungerli, è sufficiente una preghiera dettata dal cuore. E allora perché non sfruttare questa notte dalle energie così viscerali per esprimere un piccolo desiderio e affidarlo al vento? I 3 segni più fortunati nella notte di Halloween, sono già connaturati con le energie dell’inverno e della trasformazione. E saranno i grandi beneficiari di questa festa.

Oroscopo di Halloween 2023: denaro, eredità, amore, colpi di fortuna

Al terzo posto della classifica dei segni più fortunati la notte di Halloween, troviamo il Capricorno. Non solo i nativi di questo segno stanno raccogliendo soddisfazioni da un pezzo, con la sensazione di aver messo a segno diversi obiettivi fondamentali. Ma, soprattutto, essendo l’archetipo indissolubilmente legato al Sol Invictus, il Sole Nero di Mezzanotte, i nativi sanno entrare in risonanza anche con le energie più profonde, che parlano di terra e trasformazione. Eredità e guadagni, soprattutto nel comparto immobiliare, potrebbero essere la sorpresa del 31 ottobre.

Il secondo segno più fortunato ad Halloween è il Cancro

Per il Cancro, le forze dei cieli in questo momento sembrano più fedeli servitori. Ed anche sul piano materiale, alcuni nativi avranno notato un aumento del proprio carisma, che porterà gli altri ad avere un occhio di riguardo verso di loro. Questo può tradursi in promozioni e miglioramenti sul lavoro, ma anche in clamorosi colpi di fulmine. È consigliatissimo uscire la notte di Halloween con un costume che ne valorizzi il fascino: i nativi del Cancro, sotto questo cielo, hanno facilmente il mondo ai loro piedi.

Quello più fortunato per la notte di Halloween è lo Scorpione

E chi altri poteva essere? Intimamente connesso alla trasformazione naturale dell’hummus autunnale, che deve marcire per poter nutrire nuove piante con l’arrivo dei primi raggi di sole, lo Scorpione ha un rapporto intimo con la Dea Hekate. Ma, soprattutto, con le memorie della famiglia e dei propri antenati. Se è vero che nel 2023 lo Scorpione ha vissuto fasi alterne, la notte di Halloween i nativi non dovranno far altro che concentrarsi ed esprimere un desiderio. Saranno certamente esauditi.

