Come vestirsi a gennaio 2023, gli outfit di tendenza da copiare e i must have della stagione

Anno nuovo, guardaroba nuovo. Diamo uno sguardo alle ultime tendenze per fare il punto della situazione e capire come vestirci per essere sempre impeccabili.

Come vestirsi a gennaio 2023? Non è semplice dare una risposta a questa domanda. Gli outfit invernali sono infatti molto difficili da comporre.

Devono essere non solo ben abbinati ma anche abbastanza caldi da non farci battere i denti quando camminiamo per strada. Sarebbe davvero un peccato vestire con stile e poi camminare come un pinguino a causa del freddo.

Rientro dalle ferie natalizie: come vestirsi a gennaio 2023

Prima di tutto proponiamo un outfit molto semplice e perfetto anche per chi deve andare a lavoro. Il protagonista è il montone, un capo caldo e comodo che quest’inverno vedremo molto spesso.

Puoi abbinarlo assieme ad un caldo dolcevita nero e dei pantaloni in velluto, ottimi anche per un contesto formale. Ai piedi potresti invece calzare un paio di mocassini, sempre più in voga, che molti gradiscono abbinare con dei calzini a contrasto.

Un altro trend che sta spopolando e che è perfetto per chi ama sperimentare prevede invece l’utilizzo di gonne al di sopra dei pantaloni. Per la buona riuscita di quest’abbinamento, entrambi i capi devono essere minimal. In questo caso, ai piedi potresti provare a indossare degli stivaletti dalla punta squadrata. Una volta scelto l’outfit, non resta che acconciare anche i propri capelli prendendo spunto dalle pettinature del momento.

I capi di tendenza nell’inverno del 2023: il balaclava

Basta coi soliti foulard e sciarpe, il 2023 è l’anno del balaclava e cioè del passamontagna. Infallibile alleato contro il freddo e ottimo anche per le escursioni sulla neve, è un must-have di questa stagione. Negli ultimi tempi, infatti, lo vediamo sempre di più indossato sulle passerelle delle più alte case di moda.

Le gonne in maglia

Chi ha detto che in inverno bisogna indossare solo pantaloni? Spesso abbinate a un dolcevita e a un paio di stivali in pelle, le gonne in maglia sono uno dei capi più in voga di gennaio 2023.

Anche in questo caso, a lanciare la moda sono stati grandi marchi come Chanel, Blumarine ed Etro e Ferragamo.

Stanca dei cupi colori invernali? Per fortuna, Viva Magenta è il colore della stagione

Ebbene sì, ci voleva proprio un tocco di colore in quest’inverno. Per chi ama indossare tonalità vivaci, questa è una grandissima notizia.

Viva Magenta è infatti il colore più di tendenza a gennaio 2023 ed è destinato a restare tale per molto tempo ancora. Si tratta di un rosso cremisi con sottotono viola, perfetto da abbinare con tinte più sobrie come il nero, il beige o anche il marrone.