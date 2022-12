I biscotti Santa Claus sono senza burro ma così buoni che non resisteranno fino a Natale: pazzeschi!

Se siamo alla ricerca di una ricetta di biscotti da preparare e regalare per Natale, i biscotti Santa Claus sono perfetti. Fra gli ingredienti non è previsto il burro ma sono ugualmente morbidissimi: vediamo passo a passo come si preparano.

A Natale i biscotti, oltre al panettone ed al pandoro, non possono davvero mancare. Perché non provare un’alternativa più light ai classici biscotti natalizi al burro, ovviamente a parità di bontà? I biscotti Santa Claus sono perfetti perché possiamo sostituire il burro con l’olio mantenendo la morbidezza e friabilità dei frollini.

I biscotti Santa Claus sono senza burro, perfetti come regalo ad amici e parenti

Questi biscotti, che abbiamo soprannominato “Santa Claus”, sembrano perfetti da lasciare sul piattino all’infreddolito Babbo Natale la notte del 25. Ma anche come regalo unico e speciale per amici e parenti. Una versione più leggera sarà sicuramente apprezzata dal Barbuto in rosso vestito, dopo la scorpacciata di biscotti su e giù per i camini.



Come si preparano



Gli ingredienti sono simili ad una pasta frolla senza burro ma prevedono l’aggiunta di albicocche disidratate macinate. Ecco gli ingredienti:



300 gr di farina 00;



120 grammi di zucchero a velo;



100 ml olio di semi;



1 uovo intero ed un tuorlo;

4 gr di lievito per dolci;



1 pizzico di sale;



una punta di estratto di vaniglia o la metà di una fialetta di aroma per dolci alla vaniglia;



2 albicocche secche precedentemente ammorbidite nell’acqua.



Procedimento passo a passo



Per prima cosa tritiamo con il mixer le albicocche secche ammorbidite in precedenza in modo da ridurle a purea. Setacciamo insieme la farina con lo zucchero a velo e il lievito. Mettiamo in una ciotola con i bordi alti e vi uniamo l’olio e le uova. Impastiamo con lo sbattitore elettrico a velocità progressiva. Quando è ben amalgamato aggiungiamo l’estratto di vaniglia e la purea di albicocche essiccate. Togliamo l’impasto dalla ciotola e impastiamo a mano ricavandone un panetto. Mettiamo a riposare in frigorifero per mezz’ora.

Estraiamo il panetto e preriscaldiamo il forno a 180°. Stendiamo l’impasto e ricaviamo dei biscotti tondi o di qualsiasi forma. Disponiamoli su una teglia e cuociamo in forno a 180° per 10 minuti.



I trucchi per ottenere biscotti perfetti



La ricetta si basa sull’utilizzo di uova medie ma nel caso l’impasto fosse troppo appiccicoso potremo aggiungere un cucchiaio di farina.

Al contrario se l’impasto fosse troppo asciutto, significa che le uova erano troppo piccole. Aggiungiamo quindi mezzo cucchiaio d’olio di semi per ammorbidire. Se non si riesce a cuocere tutto l’impasto con una sola teglia e quindi dobbiamo procedere a due informate badiamo al tempo di cottura. Per la seconda teglia ci vorrà qualche minuto in meno di cottura perché il forno sarà già ben caldo.

Come decorare i biscotti



Per rendere i biscotti ancora più natalizi potremmo fondere a bagnomaria 80 gr di cioccolato fondente. Intingere un cucchiaio e lasciandolo colare sui biscotti muovere la mano rapidamente da destra a sinistra e viceversa. Spolverizziamo con dei cristalli di zucchero rossi e verdi quando il cioccolato non si è ancora solidificato.

L’abbinamento con il vino sarà con un Moscato giallo oppure un Metodo Classico. Una ricetta davvero per tutti, anche per chi è a dieta, dato che i biscotti Santa Claus sono senza burro.