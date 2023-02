Il talent show condotto da Maria De Filippi assume sempre più le sembianze di un vero e proprio reality. I ragazzi appartenenti alla scuola di Amici infatti vivono tutti sotto lo stesso tetto. Le telecamere seguono i ragazzi durante le lezioni, ma anche all’interno della casa. Nei prossimi paragrafi scopriremo quali sono gli amori nati all’interno della trasmissione.

Amici, la trasmissione di canale 5, è sempre più amata. Il pubblico con il tempo si è affezionato ai protagonisti del talent show, seguendoli quotidianamente. Amici di Maria De Filippi, appassiona chi lo guarda perché racconta le storie dei ragazzi. Guardando il programma televisivo abbiamo la possibilità di seguire le lezioni di canto e di ballo. Le prove che i ragazzi affrontano per rimanere ad Amici e le interrogazioni dei professori. Ricordiamo chi sono i docenti, Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini per il canto. Mentre per il ballo la storica prof di Amici, Alessandra Celentano e poi Raimondo Todaro e Manuel Lo. Con gli anni la trasmissione si è trasformata sempre più in un vero e proprio reality. All’interno di questo contesto si sono formate anche delle coppie.

In attesa del serale, la cosiddetta casetta è il centro di tutte le dinamiche di Amici

All’interno della “casetta”, chiamata così da Maria De Filippi, si muovono i ragazzi, con le loro emozioni, i dissapori ed anche gli amori. Le telecamere di canale 5 seguono i concorrenti tutti i giorni all’interno della casa. Molto spesso richiamati alla disciplina dalla conduttrice per il disordine e il caos in casa. I comportamenti dei ragazzi infatti sono monitorati e se necessario non mancano i richiami. Allo stesso tempo ciò che appassiona il pubblico è poter conoscere nell’intimo i protagonisti di Amici. Soprattutto le coppie nate all’interno del programma sono seguitissime dai fan.

Amici di Maria De Filippi un vero e proprio reality, ecco le coppie che si sono formate nel programma

Conosciamo meglio quali sono gli amori nati all’interno della casa di Amici. Una delle prime coppie nate all’interno della scuola è stata quella formata dai due ballerini Maddalena e Mattia. Purtroppo la storia è presto naufragata, la ragazza infatti ha preferito continuare sola. Tuttavia dalle ultime puntate si può dedurre un avvicinamento ad un altro ballerino, Paky. Tra alti e bassi anche la coppia Gianmarco e Megan va avanti. Entrambi ballerini, lui riservato ed introverso e lei espansiva e vivace, si compensano alla perfezione. Passando alla categoria cantanti, troviamo Federica e Piccolo G, complici e passionali, vivono bene il loro rapporto senza litigi. Freschissima l’ultima coppia, nata tra un cantante ed una ballerina. I protagonisti dell’amore nato negli ultimi giorni, sono il cantante Cricca e la ballerina Isobel. Lei bella e ammirata e lui amatissimo nella casa e dal pubblico. Ma non finisce qui, esistono altre simpatie che sembrano volersi evolvere. Ma è anche vero che oltre agli amori, all’interno della scuola i ragazzi si sono legati gli uni agli altri. L’amicizia è una componente importante di Amici di Maria De Filippi un vero e proprio reality.